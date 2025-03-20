鄧麗欣演唱會｜蒲茜兒Serena缺席Cookies重聚近況曝光　移居加拿大單親照顧女兒

鄧麗欣（Stephy）首次紅館個唱於周日晚完成，尾場彩蛋係Stephy同Cookies隊友吳雨霏（Kary）、馬思恆（Helena）、陳素瑩（Gloria）、區文詩（Angela）、楊愛瑾（Miki）及何綺玲（Elaine）一夜重組，令唔少網民同觀眾超級激動。9位Cookies成員獨欠傅穎Theresa及蒲茜兒Serena未有蒲頭，「主人家」鄧麗欣強調有作出邀請，「全部都有！一定有問！但真係冇辦法強求大家嘅時間真係夾到，大家有自己忙碌嘅嘢」。

蒲茜兒近年轉行做網路業務顧問

向來被指同其他隊友關係麻麻嘅傅穎近年喺內地發展，不時開直播。而另一缺席成員蒲茜兒Serena就已經離開娛圈多年。當年Cookies「9變4」時被淘汰嘅Serena，一度有少量娛圈工作，但後來正式淡出，並於2010年結婚及移居加拿大，婚後育有一對女兒。可惜Serena喺2022年宣布離婚，言辭間曾表示難過。曾經於醫護行業工作嘅蒲茜兒近年轉行做網路業務顧問，不時喺IG分享創業生得同生活日常。有報道估計，蒲茜兒可能忙於照顧女兒及工作而未能回港。