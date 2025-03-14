鄧麗欣演唱會｜首踏紅館打側身翻跳唱 與林峯合唱《好心好報》

鄧麗欣(Stephy)首個紅館個唱《STEP by STEPHY 鄧麗欣紅館演唱會2025》今晚(14日)開鑼，張繼聰、謝安琪、劉沛衡和陳詠燊導演等均入場支持。演唱會於8時30分準時開始， Stephy以閃爆貼身上衣配黑色長髮優雅登場，率先送上新歌《戲一場》為演唱會掀序幕，接連唱出《黑夜孤寂》、《白晝如焚》和《不要離我太遠》。

騷腰跳唱 Cookies 年代歌曲

其後，她換上彩色舞衣，露出小蠻腰跳唱多首Cookies年代的歌曲，包括《宇宙最強》、《紅組加油》、《心急人上》等，其間她大騷舞技，被舞蹈員抬起，又大打側手翻，獻上約10分鐘的跳唱環節，炒熱全場氣氛。她說︰「幾十年冇跳舞，係咪好有誠意先？嗰幾個圈練習時企唔穩，揀呢幾首歌因為本身冇咩跳舞歌，可以騷腹肌。」談到自己終於開館騷，她感謝大家說︰「唔好意思，要你哋等咁耐，終於喺呢度見面，好多謝大家陪住我成長，冇放棄我，一路等我。」

她笑言花了不少時間操練腹肌，要展露成果。她解釋演唱會以「step」命名，正是要紀錄演藝路的每一步，而初出道的歌曲是重要一步。