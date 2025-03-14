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娛樂
2025-03-14 23:53:46

鄧麗欣演唱會｜首踏紅館打側身翻跳唱 與林峯合唱《好心好報》

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鄧麗欣演唱會首唱嘉賓是林峯，但二人從未合作過，認真新鮮配搭。(羅錦鴻攝)

鄧麗欣演唱會首唱嘉賓是林峯，但二人從未合作過，認真新鮮配搭。(羅錦鴻攝)

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鄧麗欣(Stephy)首個紅館個唱《STEP by STEPHY 鄧麗欣紅館演唱會2025》今晚(14)開鑼，張繼聰、謝安琪、劉沛衡和陳詠燊導演等均入場支持。演唱會於830分準時開始， Stephy以閃爆貼身上衣配黑色長髮優雅登場，率先送上新歌《戲一場》為演唱會掀序幕，接連唱出《黑夜孤寂》、《白晝如焚》和《不要離我太遠》。

《STEP by STEPHY鄧麗欣紅館演唱會2025》吸引了多位圈中人支持。(羅錦鴻攝) 《STEP by STEPHY鄧麗欣紅館演唱會2025》吸引了多位圈中人支持。(羅錦鴻攝) 《STEP by STEPHY鄧麗欣紅館演唱會2025》吸引了多位圈中人支持。(羅錦鴻攝)
鄧麗欣以一曲《戲一場》為演唱會揭開序幕，大晒小蠻腰。(羅錦鴻攝) 鄧麗欣以《戲一場》為演唱會揭開序幕，大晒小蠻腰。(羅錦鴻攝) 鄧麗欣以《戲一場》為演唱會揭開序幕，大晒小蠻腰。(羅錦鴻攝) 鄧麗欣以《戲一場》為演唱會揭開序幕，大晒小蠻腰。(羅錦鴻攝) 鄧麗欣以《戲一場》為演唱會揭開序幕，大晒小蠻腰。(羅錦鴻攝) 鄧麗欣以《戲一場》為演唱會揭開序幕，大晒小蠻腰。(羅錦鴻攝) 鄧麗欣以《戲一場》為演唱會揭開序幕，大晒小蠻腰。(羅錦鴻攝) 鄧麗欣以《戲一場》為演唱會揭開序幕，大晒小蠻腰。(羅錦鴻攝) 鄧麗欣以《戲一場》為演唱會揭開序幕，大晒小蠻腰。(羅錦鴻攝) 鄧麗欣以《戲一場》為演唱會揭開序幕，大晒小蠻腰。(羅錦鴻攝) 鄧麗欣以《戲一場》為演唱會揭開序幕，大晒小蠻腰。(羅錦鴻攝) 鄧麗欣以《戲一場》為演唱會揭開序幕，大晒小蠻腰。(羅錦鴻攝) 鄧麗欣以《戲一場》為演唱會揭開序幕，大晒小蠻腰。(羅錦鴻攝) 鄧麗欣以《戲一場》為演唱會揭開序幕，大晒小蠻腰。(羅錦鴻攝) 鄧麗欣以《戲一場》為演唱會揭開序幕，大晒小蠻腰。(羅錦鴻攝)

騷腰跳唱Cookies年代歌曲

其後，她換上彩色舞衣，露出小蠻腰跳唱多首Cookies年代的歌曲，包括《宇宙最強》、《紅組加油》、《心急人上》等，其間她大騷舞技，被舞蹈員抬起，又大打側手翻，獻上約10分鐘的跳唱環節，炒熱全場氣氛。她說︰「幾十年冇跳舞，係咪好有誠意先？嗰幾個圈練習時企唔穩，揀呢幾首歌因為本身冇咩跳舞歌，可以騷腹肌。」談到自己終於開館騷，她感謝大家說︰「唔好意思，要你哋等咁耐，終於喺呢度見面，好多謝大家陪住我成長，冇放棄我，一路等我。」

她笑言花了不少時間操練腹肌，要展露成果。她解釋演唱會以「step」命名，正是要紀錄演藝路的每一步，而初出道的歌曲是重要一步。

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鄧麗欣露出小蠻腰跳唱多首Cookies年代的歌曲。(羅錦鴻攝) 鄧麗欣露出小蠻腰跳唱多首Cookies年代的歌曲。(羅錦鴻攝) 鄧麗欣露出小蠻腰跳唱多首Cookies年代的歌曲。(羅錦鴻攝) 鄧麗欣露出小蠻腰跳唱多首Cookies年代的歌曲。(羅錦鴻攝) 鄧麗欣露出小蠻腰跳唱多首Cookies年代的歌曲。(羅錦鴻攝) 鄧麗欣露出小蠻腰跳唱多首Cookies年代的歌曲。(羅錦鴻攝) 鄧麗欣露出小蠻腰跳唱多首Cookies年代的歌曲。(羅錦鴻攝) 鄧麗欣露出小蠻腰跳唱多首Cookies年代的歌曲。(羅錦鴻攝) 鄧麗欣露出小蠻腰跳唱多首Cookies年代的歌曲。(羅錦鴻攝) 鄧麗欣露出小蠻腰跳唱多首Cookies年代的歌曲。(羅錦鴻攝) 鄧麗欣露出小蠻腰跳唱多首Cookies年代的歌曲。(羅錦鴻攝) 鄧麗欣露出小蠻腰跳唱多首Cookies年代的歌曲。(羅錦鴻攝) 鄧麗欣露出小蠻腰跳唱多首Cookies年代的歌曲。(羅錦鴻攝)

與林峯合唱《好心好報》

頭場請來林峯擔任嘉賓，兩人合唱《好心好報》，唱畢後兩人擁抱，林峯笑言大家從未試過合作，首度合作就站在紅館舞台，正好為他5月的紅館個唱作預演，Stephy答謂常被問請誰做嘉賓，做足保密功夫，相信可為大家帶來驚。當她返回後台換衫，林峯叫大家站起身，繼而與舞蹈員跳唱《Chok》，為演唱會掀高潮。

頭場請來林峯擔任嘉賓，兩人合唱《好心好報》，唱畢後兩人擁抱，林峯笑言大家從未試過合作。(羅錦鴻攝) 頭場請來林峯擔任嘉賓，兩人合唱《好心好報》，唱畢後兩人擁抱，林峯笑言大家從未試過合作。(羅錦鴻攝) 頭場請來林峯擔任嘉賓，兩人合唱《好心好報》，唱畢後兩人擁抱，林峯笑言大家從未試過合作。(羅錦鴻攝) 頭場請來林峯擔任嘉賓，兩人合唱《好心好報》，唱畢後兩人擁抱，林峯笑言大家從未試過合作。(羅錦鴻攝) 頭場請來林峯擔任嘉賓，兩人合唱《好心好報》，唱畢後兩人擁抱，林峯笑言大家從未試過合作。(羅錦鴻攝) 頭場請來林峯擔任嘉賓，兩人合唱《好心好報》，唱畢後兩人擁抱，林峯笑言大家從未試過合作。(羅錦鴻攝) 頭場請來林峯擔任嘉賓，兩人合唱《好心好報》，唱畢後兩人擁抱，林峯笑言大家從未試過合作。(羅錦鴻攝) 頭場請來林峯擔任嘉賓，兩人合唱《好心好報》，唱畢後兩人擁抱，林峯笑言大家從未試過合作。(羅錦鴻攝) 頭場請來林峯擔任嘉賓，兩人合唱《好心好報》，唱畢後兩人擁抱，林峯笑言大家從未試過合作。(羅錦鴻攝) 頭場請來林峯擔任嘉賓，兩人合唱《好心好報》，唱畢後兩人擁抱，林峯笑言大家從未試過合作。(羅錦鴻攝) 頭場請來林峯擔任嘉賓，兩人合唱《好心好報》，唱畢後兩人擁抱，林峯笑言大家從未試過合作。(羅錦鴻攝) 《STEP by STEPHY 鄧麗欣紅館演唱會2025》(羅錦鴻攝) 《STEP by STEPHY 鄧麗欣紅館演唱會2025》(羅錦鴻攝) 《STEP by STEPHY 鄧麗欣紅館演唱會2025》(羅錦鴻攝)

STEP by STEPHY 鄧麗欣紅館演唱會2025》花絮︰

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