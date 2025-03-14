鄧麗欣演唱會｜首踏紅館被抬起凌空打轉 林峯驚喜現身合唱《好心好報》

騷腰跳唱 Cookies 年代歌曲

其後，她換上彩色舞衣，露出小蠻腰跳唱多首Cookies年代的歌曲，包括《No One Knows》、《宇宙最強》、《紅組加油》、《心急人上》等，其間她大騷舞技，被舞蹈員抬起凌空360度打轉，獻上約10分鐘的跳唱環節，炒熱全場氣氛。她笑言花了不少時間操練腹肌，指著纖腰示意要展露成果，「幾十年冇跳舞，係咪好有誠意先？嗰幾個圈練習時企唔穩，揀呢幾首歌因為本身冇咩跳舞歌，可以騷腹肌。」終於踏上紅館開騷，她感謝歌迷，「唔好意思，要你哋等咁耐，終於喺呢度見面，好多謝大家陪住我成長，冇放棄我，一路等我。」她解釋演唱會以「step」命名，正是紀錄演藝路的成長步伐，「剛出道的歌是個人發展時的第一步，為我打下非常好的根基，關係建立緣份，用這幾首歌串起來紀念我的步伐，記錄了我的成長，是我和大家一起成長。」