鄧麗欣演唱會｜首踏紅館被抬起「風火輪」 打轉 林峯驚喜現身合唱《好心好報》

鄧麗欣(Stephy)一連3場的首個紅館個唱《STEP by STEPHY 鄧麗欣紅館演唱會2025》今晚(14日)開鑼，張繼聰、謝安琪、劉沛蘅、林熙彤、陳健安和陳詠燊導演等均入場支持。演唱會於8時30分準時開始， Stephy以銀色閃石肚兜形露背上衣配黑色長裙優雅登場，率先送上新歌《戲一場》為演唱會掀序幕，接連唱出《黑夜孤寂·白晝如焚》和《不要離我太遠》。
騷腰跳唱Cookies年代歌曲
其後，她換上彩色舞衣，露出小蠻腰跳唱多首Cookies年代的歌曲，包括《No One Knows》、《宇宙最強》、《紅組加油》、《心急人上》等，其間她大騷舞技，被舞蹈員抬起凌空360度打轉，獻上約10分鐘的跳唱環節，炒熱全場氣氛。她笑言花了不少時間操練腹肌，指著纖腰示意要展露成果，「幾十年冇跳舞，係咪好有誠意先？嗰幾個圈練習時企唔穩，揀呢幾首歌因為本身冇咩跳舞歌，可以騷腹肌。」終於踏上紅館開騷，她感謝歌迷，「唔好意思，要你哋等咁耐，終於喺呢度見面，好多謝大家陪住我成長，冇放棄我，一路等我。」她解釋演唱會以「step」命名，正是紀錄演藝路的成長步伐，「剛出道的歌是個人發展時的第一步，為我打下非常好的根基，關係建立緣份，用這幾首歌串起來紀念我的步伐，記錄了我的成長，是我和大家一起成長。」
與林峯合唱《好心好報》
演唱會請來林峯擔任嘉賓，當林峯從升上舞台驚喜現身時，與Stephy合唱經典歌《好心好報》時，全場歡呼尖叫聲不斷，唱畢後兩人擁抱。林峯笑言大家無論歌影視各方面都從未試過合作，首度合作就站在紅館舞台，故此當收到邀請時立即無條件答應，並希望將來有其他合作機會。林峯不忘為5月的紅館開個唱宣傳，當Stephy返回後台換衫時，他帶同舞蹈員跳唱《Chok》，笑言今次可當作預演。