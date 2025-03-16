鄧麗欣演唱會｜Cookies7個合體獨欠傅穎Serena 唱《心急人上》《Forever Friends》

鄧麗欣(Stephy)一連3場的首個紅館個唱《STEP by STEPHY 鄧麗欣紅館演唱會2025》今晚(16日)舉行尾場。外間有傳Stephy邀請一眾Cookies成員來個大合體作為尾場嘉賓，因此令不少人期待。尾場率先登場的嘉賓是曾跟她於《飯氣攻心2》合作過魏浚笙Jeffrey。

與魏浚笙合唱《好好戀愛》

演唱會於8時30分準時開始， Stephy以銀色閃石肚兜形露背上衣配黑色長裙優雅登場打頭陣唱出新歌《戲一場》。Stephy今晚仍然有演唱當年以Cookies成員身份出道的歌曲，分別有：《宇宙最強》、《最後一塊》和《心急人上》等。

Stephy演唱完歌曲《十分愛》後， 魏浚笙（Jeffrey）驚喜登場，兩人同台合唱《好好戀愛》，全場觀眾尖叫聲不斷，氣氛相當高漲。合唱完畢後，Jeffrey向Stephy送上禮物並謂：「我有嘢送俾你家姐，我送幅畫俾你。我知道家姐好鍾意畫畫，所以我就花咗心思。」