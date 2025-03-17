鄧麗欣演唱會｜Cookies7個合體獨欠傅穎Serena Stephy親解唔齊人之謎

鄧麗欣(Stephy)一連3場的首個紅館個唱《STEP by STEPHY 鄧麗欣紅館演唱會2025》昨晚(16日)圓滿落幕，而尾場的演唱會焦點則是Cookies驚喜合體擔任歌唱嘉賓，兼且同台合唱《心急人上》和《Forever Friends》，瞬間炒熱全場氣氛！講到今次邀請Cookies合體擔任嘉賓，Stephy接受訪問表示：「其實我一做呢一個騷就好想搵佢哋（Cookies）做嘉賓，我覺得第一次係完成自己嘅夢想，呢個畫面好想喺紅館呈現俾大家睇，大家都會好開心，觀眾都會好想睇到呢個畫面，一開始我已經諗到就主動去聯絡佢哋，但真係好唔容易，有啲唔係香港又咁遠，安排時間點樣去返嚟同埋處理工作，未必每一個都可以即時回答我可唔可以？我都好糾結，大家成日都問我會唔會有Cookies，我又要隱藏自己嘅心情，雖然唔齊人，但係佢哋嚟到我都好開心同珍惜。」

Stephy親解 Cookies 唔齊人之謎 被問到Cookies成員傅穎和蒲茜兒(Serena)缺席一事，事前是否也有邀請對方擔任嘉賓，她直言：「全部都有邀請，但冇辦法強求大家嗰個時間係咪真係可以夾到？大家有自己忙碌嘅嘢。」她繼續指綵排期間太過感動而多次落淚，並表示：「我綵排嘅時候唱《Forever Friends》已經淚崩，我覺得因為係我個騷，Cookies嚟到支持我，我更加感動，其實佢哋Rehearsal嘅時候都有喊，大家落台嘅時候其實又有喊，個情緒好複雜。」講到Cookies日後是否有機會繼續出歌，她直言：「cookies唔會啦！因為有成員已經做埋心理博士，做埋女強人啦！唔會出歌，所以今晚真係好開心，觀眾真係好有福氣，觀眾可以睇到我哋合體喺台上面。」

大讚男朋友睇足三場演唱會 講到最演唱會大跳性感舞蹈，男朋友對於演出的評價，她說：「佢睇到冇乜嘢啦！佢好好嘅每一晚真係專業分析俾我聽，唔係淨係講一個跳舞部份，全部騷都好專業分析話俾我聽有啲乜嘢可以更加好，佢好專業嘅，真係好留心去睇。」至於會否考慮邀請男朋友擔任嘉賓，她說：「佢唱歌都OK，我有講過講笑啫！唔好搞佢啦！佢三場都有睇到。」