鄧麗欣演唱會｜Stephy堅持原則只開一場 搞唔明「跑Online」主題曲點解咁受歡迎

鄧麗欣(Stephy)重踏舞台在灣仔會展舉行演唱會，只此一場的確一票難求，完騷後Stephy接受訪問，坦言只開一場實在唔夠喉。Stephy自言：「其實排練時已經想，一場好似真係…知道自己會好唔捨得，但係呢個都係我哋自己一個少少嘅原則，因為呢個係一個幾特別嘅show，即係同大家想像嘅可能有少少唔一樣，唔係歌舞嗰種，我希望係將一啲藝術、畫來融合喺一個舞台上面，所以嘢都好一次性，要reset都有啲麻煩，個舞台都污糟晒，我唔希望麻煩大家工作人員就開一場算喇。」

忍喊唱《最後一塊》 Stephy自爆綵排不斷爆喊，完騷後就稱：「我今日好proud of自己，喺個台上面只係喊咗一次啫！其實呢個show我最擔心一樣嘢，就係喊，因為開一場，人哋入嚟聽你唱歌又唔係睇你喊㗎嘛，我試過排練嘅時候，第一首歌已經喊，所以我要控制自己情緒，同埋喺綵排嘅時候喊哂去，宣洩晒就可以好好咁享受去表演畀大家睇。」除了唱《姊妹淘》必喊之外，Stephy在綵排時唱《藍鞋子》、《不要離我太遠》、《他不准我哭》都同樣決堤，但全部也是經典歌，故她好想完整地唱給大家聽，幸好最後都控制到；尾聲唱出《最後一塊》時反而忍喊成功，Stephy也知道台下的Cookies隊友睇到眼濕濕，她就話：「係呀！我冇望佢哋呀！我望穿咗佢哋，我冇特別望，唔敢望，望左一眼就已經哽咽。