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娛樂
2023-11-13 03:15:13

鄧麗欣演唱會｜Stephy堅持原則只開一場 搞唔明「跑Online」主題曲點解咁受歡迎

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鄧麗欣演唱會｜堅持原則只開一場 搞唔明「跑Online」主題曲點解咁受歡迎

鄧麗欣自爆綵排不斷爆喊，完騷後就稱好proud of自己台上只喊了一次。

鄧麗欣(Stephy)重踏舞台在灣仔會展舉行演唱會，只此一場的確一票難求，完騷後Stephy接受訪問，坦言只開一場實在唔夠喉。Stephy自言：「其實排練時已經想，一場好似真係…知道自己會好唔捨得，但係呢個都係我哋自己一個少少嘅原則，因為呢個係一個幾特別嘅show，即係同大家想像嘅可能有少少唔一樣，唔係歌舞嗰種，我希望係將一啲藝術、畫來融合喺一個舞台上面，所以嘢都好一次性，要reset都有啲麻煩，個舞台都污糟晒，我唔希望麻煩大家工作人員就開一場算喇。」

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忍喊唱《最後一塊》

Stephy自爆綵排不斷爆喊，完騷後就稱：「我今日好proud of自己，喺個台上面只係喊咗一次啫！其實呢個show我最擔心一樣嘢，就係喊，因為開一場，人哋入嚟聽你唱歌又唔係睇你喊㗎嘛，我試過排練嘅時候，第一首歌已經喊，所以我要控制自己情緒，同埋喺綵排嘅時候喊哂去，宣洩晒就可以好好咁享受去表演畀大家睇。」除了唱《姊妹淘》必喊之外，Stephy在綵排時唱《藍鞋子》、《不要離我太遠》、《他不准我哭》都同樣決堤，但全部也是經典歌，故她好想完整地唱給大家聽，幸好最後都控制到；尾聲唱出《最後一塊》時反而忍喊成功，Stephy也知道台下的Cookies隊友睇到眼濕濕，她就話：「係呀！我冇望佢哋呀！我望穿咗佢哋，我冇特別望，唔敢望，望左一眼就已經哽咽。

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全程冇提起傅穎

Cookies成員早已各散東西，Katy與Miki反目一度關係決裂，今次破冰睇show，Stephy指兩人當然可以同場，並說：「可以，點解唔可以？你哋耐冇見佢哋啫，佢哋忙呀嘛！大家都要照顧小朋友。」可是大家各有各忙，其10月的生日飯仍未能約好，期望今年內大家約一次出飯局。」被問到下次開個唱會否想集齊全部Cookies隊友捧場，她笑言若集齊的話一定喊到唱唔到，並指蒲茜兒(Serena)、馬思恆(Helena)一直在海外，所以比較難約齊人，全程亦完美地沒有提起傅穎。至於獲MIRROR三子捧場，她自言拍完《男排女將》之後真係好似師徒關係。

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Cookies隊友吳雨霏、楊愛謹、區文詩、陳素瑩及何綺玲一同撐場。 (陳奕釗攝)

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鄧麗欣請Beanies任嘉賓。 (陳奕釗攝)

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