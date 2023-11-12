鄧麗欣演唱會｜Stephy見Cookies合照喊唔停 Kary同Miki破冰一齊坐

鄧麗欣(Stephy)今晚(12日)在灣仔會展舉行演唱會，只此一場，多位藝人現身支持，Cookies隊友吳雨霏(Kary)與楊愛謹(Miki)更一同亮相，連同其餘餅碎區文詩(Angela)、陳素瑩(Gloria) 及何綺玲(Elaine)一齊影大合照，但就多了姜麗文加入，插在Kary與Miki的中間，似乎兩女仍有介蒂。

見Cookies合照哭成淚人 Stephy以《分手的情書》為演唱會揭開序幕，及後再唱出《青山散步》、《心甜》等歌曲。當唱到《姊妹淘》時，大會熒幕播出Cookies的舊相，Stephy一度泣不成聲，唱不下去。到唱《Waiting List》時，Stephy拿起油掃把顏料塗到舞蹈員身上，她亦任由舞蹈員把油漆撥向自己的衣服。及後她請出Beanies任嘉賓唱出《親朋密友》，並為她作和音伴唱多首歌曲。 Stephy在唱出《再見不是朋友》前提到︰「人與人之間係好特別，大家一次一次嘅相遇，有好也有壞嘅，成就咗好多唔同關係，但唔同關係當中亦會充滿唔同情緒，有痛苦、快樂、猶豫、糾結，但無論我哋喺呢啲情緒當時嘅感覺是如何，可能係好差好差，可能唔知點樣處理，不知所措，好多呢啲時候。當你回想起過去一切，你會發覺無論好與壞，發生過嘅事，都係我哋好重要嘅一些成長養分，所有一切都係成就咗你和我，成就呢一刻嘅自己。喺我人生當中，有好多歌都係我人生嘅經歷，或者係大家嘅經歷，成就了一些好嘅歌俾我。呢啲歌很幸運令大家一直都記住，一直都喜歡，雖然不知道大家會喜歡幾耐，或者呢啲歌會流傳幾耐，但都唔重要，只要呢一刻大家都喜歡，呢一刻大家都喜歡記住，我就會好好珍惜。」