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娛樂
2023-11-12 22:00:22

鄧麗欣演唱會｜Stephy見Cookies合照喊唔停 Kary同Miki破冰一齊坐

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大會的屏幕見到Kary與Miki一齊坐。

鄧麗欣(Stephy)今晚(12)在灣仔會展舉行演唱會，只此一場，多位藝人現身支持，Cookies隊友吳雨霏(Kary)與楊愛謹(Miki)更一同亮相，連同其餘餅碎區文詩(Angela)、陳素瑩(Gloria) 及何綺玲(Elaine)一齊影大合照，但就多了姜麗文加入，插在KaryMiki的中間，似乎兩女仍有介蒂。

(左起)何綺玲Elaine、陳素瑩Gloria、區文詩Angela、吳雨霏Kary、姜麗文及楊愛謹Miki。

見Cookies合照哭成淚人

Stephy以《分手的情書》為演唱會揭開序幕，及後再唱出《青山散步》、《心甜》等歌曲。當唱到《姊妹淘》時，大會熒幕播出Cookies的舊相，Stephy一度泣不成聲，唱不下去。到唱《Waiting List》時，Stephy拿起油掃把顏料塗到舞蹈員身上，她亦任由舞蹈員把油漆撥向自己的衣服。及後她請出Beanies任嘉賓唱出《親朋密友》，並為她作和音伴唱多首歌曲。

Stephy在唱出《再見不是朋友》前提到︰「人與人之間係好特別，大家一次一次嘅相遇，有好也有壞嘅，成就咗好多唔同關係，但唔同關係當中亦會充滿唔同情緒，有痛苦、快樂、猶豫、糾結，但無論我哋喺呢啲情緒當時嘅感覺是如何，可能係好差好差，可能唔知點樣處理，不知所措，好多呢啲時候。當你回想起過去一切，你會發覺無論好與壞，發生過嘅事，都係我哋好重要嘅一些成長養分，所有一切都係成就咗你和我，成就呢一刻嘅自己。喺我人生當中，有好多歌都係我人生嘅經歷，或者係大家嘅經歷，成就了一些好嘅歌俾我。呢啲歌很幸運令大家一直都記住，一直都喜歡，雖然不知道大家會喜歡幾耐，或者呢啲歌會流傳幾耐，但都唔重要，只要呢一刻大家都喜歡，呢一刻大家都喜歡記住，我就會好好珍惜。」

Kary與Miki排排坐

Stephy換上另一套露腰的歌衫上台，之後跟在場觀眾打招呼，表示只開一場的關係，所以入場有好多相熟的朋友。她稱已經很久沒有開騷，所以有很多東西想說，並稱自己今次在舞台上做了很多很想做的事。她說︰「大家都成長咗好多，都經歷咗好多，無論點都好，都要愛依家嘅自己。」她又多謝大家一直的支持，沒有放棄她。她透露在彩排時，來到分享這個環節時哭成淚人，所以覺得自己很捧，在今日個唱只是哭了一次，並稱整理Cookies的照片時也有哭過。她稱人生有很多選擇，有時會後悔，但她認為這些決定都不應該後悔，因為都是一個最好的選擇。

當Stephy分享時，台上的屏幕一度拍下Cookies其他成員在台下的情況，見到Kary與Miki並排而坐。到個場尾聲時，Stephy唱出《最後一塊》，大屏幕再拍下Cookies多位成員跟住Stephy唱歌的畫面，其中Angela區文詩更多次抹眼淚，場面感人。最後大會播出《Forever Friends》作結，Stephy邊跟在場觀眾揮手作別。

大會的屏幕見到Kary與Miki一齊坐。

Stephy唱《最後一塊》時，台下5位餅碎眼濕濕跟住唱。

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