鄧麗欣為Dear Jane新歌拍MV 校花泰妹演出令人驚喜

Dear Jane新歌《到底發生過什麼事》今日於各大音樂平台上架，是繼《銀河修理員》和《聖馬力諾之心》之後，Dear Jane與黃偉文（Wyman）合作的第七首歌曲，MV今晚在YouTube曝光。

《到底發生過什麼事》造就今次與Wyman合作，阿Tim表示，歌曲的題材是他有一日碌IG見到一個故仔畫面，於是跟Wyman分享，之後就再由他自由發揮。「以往Wyman為我們填詞，通常在交歌詞時，會附上很詳盡的註解，但今次我們只收到他留了一句：『希望你們喜歡這歌詞。』，我睇咗歌詞之後，只可以形容呢一份係好『犀利』的詞！曾有一刻我都反問自己，我夠不夠班去唱這首歌呢？」MV方面，由《銀河修理員》的MV男主角、入圍金馬獎最佳男配角的柯煒林執導，更邀得鄧麗欣（Stephy）擔任女主角，除起用試當真校花校草參賽者泰妹、Stone、何求、Shadow、510外，還有人氣Youtube Channel——JFFT的床哥及翼Sir參與演出。

Tim與Stephy相隔18年再合作

阿Tim曾於18年前為Stephy與傅穎的歌曲《親朋勿友》MV擔演男主角，18年後今天，兩人又再次合作MV，但今次導演並沒有安排他們同場演出，問Tim是否覺得蝕咗？他笑道：「哈哈，咁又唔可以講蝕唔蝕……覺得幾得意，緣份就係咁囉，大家冇見咁多年，原來又可以見番。拍MV我有親自去探班，講聲hello、傾下計咁囉。佢有冇變？都係18年前一樣樣，重好似瘦咗添。咁其實大家識咗好耐，又好耐冇見，18年來各自行自己嘅路，來到今日各有成績又撞番幾好呀，佢最近喺演戲上面搵到自己的方向，演技又出色。」