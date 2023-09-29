鄧麗欣肖像遭盜用作網騙行為 經理人公司發聲明保留法律追訴權

鄧麗欣（Stephy）今年轉投Cool Style成旗下藝人，其經理人公司今天（29日）出Post指出，就近日收到不只一篇有關Stephy的偽造「新聞連結」，以冒認新聞媒體「報道」作網騙行為，實情是Stephy從來沒有接受過電視節目提及任何「暴富」的話題，相關的訪問及內容全為偽造。為免市民受騙，Cool Style對此發出嚴正聲明，以正視聽。

據知，偽造連結疑利用Stephy肖像作網騙行為，內容鼓勵網民在不知名的網站登記及投資，實際上是網上騙案。Cool Style表示，近日流傳的偽造新聞連結分別以「真相已經查明 所有香港人都被她的話震驚了！她現在會怎樣？這就是結局？鄧麗欣：我對自己的所作所為感到尷尬」、「鄧麗欣被香港銀行起訴，原因是她在直播中發表的言論」為題，Cool Style強調內容與報道全屬虛假，跟Cool Style及Stephy本人無關。Cool Style呼籲大家提高警惕，切勿上當受騙，如有需要應即時報警求助；同時對侵犯Stephy肖像權、姓名權、名譽權、知識產權及其他權利的行為的虛假廣告及宣傳保留法律追訴權。其後，Stephy在社交網轉發該聲明，並寫︰「希望不會有人因此受騙！」