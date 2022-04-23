鄧麗欣脫罩現身意大利 單拖代表《飯戲攻心》參加影展

陳詠燊執導及編劇電影《飯戲攻心》，入圍第24屆意大利烏甸尼遠東電影節競賽單元（Far East Film Festival），同時獲提名競逐The Mulberry Award最佳劇本大獎，身為女主角之一的鄧麗欣隻身遠赴烏甸尼，代表「一家人」參展。



《飯戲攻心》由黃子華、鄧麗欣、張繼聰、王菀之、林明禎、陳湛文合演，幾位拍檔為Stephy拍片打氣之餘，亦不忘「自肥」落order 買手信，大佬黃子華帶頭話：「恭喜晒，Stephy拍套喜劇竟然可以拍到去烏甸尼，烏甸尼我就不太熟悉，我只知道有一種土產好受歡迎，聽聞過很長時間，希望你可以攞回來給我們，就是獎了，大、中、細，各形各樣都買點回來。應該買不到的吧？不過都攞點回來啦！等大家高興一下，辛苦你了。」而林明禎也打氣說：「大佬有句口頭禪話 :『去遠點』，今次《飯戲攻心》真係可以去到好遠，去到烏甸尼參展，希望你為香港爭光！加油！親一個！」又擺出可愛的招牌甫士！