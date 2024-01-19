鄧麗欣與魏浚笙演姊弟 指Jeffery煩到暈嗌交無得輸

由鄧麗欣 (Stephy)、魏浚笙 (Jeffrey)、任達華、龔慈恩、朱鑑然和方平合演的電影《紅豆》今日中午於清水灣舉行開鏡儀式。Stephy與Jeffrey和朱仔兩位男神大演對手戲，Jeffrey飾演其親弟弟，而朱鑑然飾演其男友，被指艶福不淺的Stephy笑言，有苦自己知，皆因Jeffrey在片中「煩到暈」，而嗌交方面更是「冇得輸」。

Jeffrey盡情 家姐 對於Jeffrey這位細佬，Stephy笑指：「佢係一個好煩嘅合作伙伴，因為佢好適合呢個角色，係一個好稱職嘅細佬，佢由戲外已經開始呢個情緒，不斷成日叫我家姐，『家』到我頭都暈埋！好配合個角色，我同佢喺戲內成日嗌交！」；Jeffrey則謙稱自己拍攝中學到很多：「呢部電影係比較寫實，入戲之後盡量自然流露，所以有得鬧家姐，一定盡情鬧！」Stephy聽後笑言：「佢都忍咗好耐喇！」兩姊弟更要為角色增磅，Sephy自言增肥有困難，不過會接近素顏演出，因為潮州父親任達華重男輕女，父女關係有不少矛盾。