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娛樂
2024-01-19 19:30:00

鄧麗欣與魏浚笙演姊弟 指Jeffery煩到暈嗌交無得輸

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Stephy、Jeffrey、任達華、龔慈恩、朱鑑然和方平等，出席電影《紅豆》開鏡儀式。

Stephy、Jeffrey、任達華、龔慈恩、朱鑑然和方平等，出席電影《紅豆》開鏡儀式。

由鄧麗欣 (Stephy)、魏浚笙 (Jeffrey)、任達華、龔慈恩、朱鑑然和方平合演的電影《紅豆》今日中午於清水灣舉行開鏡儀式。StephyJeffrey和朱仔兩位男神大演對手戲，Jeffrey飾演其親弟弟，而朱鑑然飾演其男友，被指艶福不淺的Stephy笑言，有苦自己知，皆因Jeffrey在片中「煩到暈」，而嗌交方面更是「冇得輸」。

Stephy透露為電影《紅豆》增肥和幾乎素顏上陣。 Jeffre在電影《紅豆》演Sephy弟弟，兩姊弟要為角色增肥。 Jeffrey在電影《紅豆》演Stephy弟弟，被對方嫌煩。 朱鑑然在電影《紅豆》演Stephy弟男友。

Jeffrey盡情家姐

對於Jeffrey這位細佬，Stephy笑指：「佢係一個好煩嘅合作伙伴，因為佢好適合呢個角色，係一個好稱職嘅細佬，佢由戲外已經開始呢個情緒，不斷成日叫我家姐，『家』到我頭都暈埋！好配合個角色，我同佢喺戲內成日嗌交！」；Jeffrey則謙稱自己拍攝中學到很多：「呢部電影係比較寫實，入戲之後盡量自然流露，所以有得鬧家姐，一定盡情鬧！」Stephy聽後笑言：「佢都忍咗好耐喇！」兩姊弟更要為角色增磅，Sephy自言增肥有困難，不過會接近素顏演出，因為潮州父親任達華重男輕女，父女關係有不少矛盾。

龔慈恩和任達華在電影《紅豆》演夫婦 鄧麗欣、魏浚笙、朱鑑然和任達華出席電影《紅豆》開鏡儀式。

任達華學炒紅豆

影帝任達華及龔慈恩在片中分飾StephyJeffrey的父母兼糖水舖老闆，兩位前輩對一對仔女讚口不絕。華哥笑言：「每日拍攝學習炒紅豆幾個鐘，好彩有片中太太龔姐俾手仔我摸，先滋潤返！」身旁的龔慈恩笑言，真正滋潤華哥的是其太太琦琦，因琦琦每日會煲湯給他帶到片場：「華哥戲內戲外也疼錫太太，戲中不會讓我拿重物，連行街也需要走在前面保護，相當體貼。華哥真係瓣瓣掂，入廚得、運動叻。」而身為馬主的華哥，愛駒日前勝出獎金近百萬，但他卻苦笑無福消受：「當日冇落注，因為拍攝期間教緊鄧麗欣煮紅豆，呢袋紅豆真係幾貴架！哈哈！不過最緊要好運常開，隨遇而安。」

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