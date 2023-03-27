鄧麗欣計畫再戰樂壇︰有待一個好timing

鄧麗欣拍廣告，導演預備了一條晶瑩剔透的玻璃棒，將不同的光源拆射在她的臉上。

剛剛到柬埔寨進行慈善探訪的鄧麗欣(Stephy)，返港後為醫美品牌拍廣告，並需要登上遊艇出海拍廣告，但因為當日風勢非常強勁，令遊艇不斷搖晃，令到Stephy非常難忘。她說︰「可能啱啱喺熱帶地方返香港，所以覺得特別凍，我條裙仲要好薄同露背，著咗好似冇著咁，好在工作人員有準備暖包同薑茶俾我。當日真係好大風，架船搖得好犀利，我冇暈船浪，但我化妝師就要食暈浪丸，哈哈！」

除了坐遊艇出海，之後一行人要再駁小艇，到一個人煙稀少的石灘繼續拍攝，更必須在水漲前完成所有鏡頭，即使Stephy整天被強風猛吹，但專業的她，面對鏡頭時仍能做出導演要求的寫意、舒服效果。Stephy說︰「其實工作人員都好辛苦，但睇番啲片，出嚟效果好靚，條裙好飄逸，所以一切都好值得，對我嚟講亦都係一個好難忘嘅拍攝經驗。」