鄧麗欣賀歌迷會成立17周年 哽咽謝粉絲預告今年出新歌

鄧麗欣(Stephy)出名寵愛fans，入行多年，她跟歌迷擁有心照不宣的默契，為了慶祝Stephy Fantasia歌迷會成立17周年，Stephy日前相約逾百歌迷一同慶祝，在場跟大家玩遊戲、切蛋糕、影合照、互吐心聲，場面熱鬧感人。

活動當日Stephy參與「估口型」、「以訛傳訛」與「三字經」等遊戲環節，跟大家打成一片，玩得相當盡興，之後在傾談環節中，粉絲坦誠向偶像道出心聲，不少歌迷希望Stephy儘快開個唱及推出新歌，更期待她的創作；有來自澳門的歌迷首次跟Stephy見面，眼濕濕表示每聽到她填詞的《黑白照》也會感動落淚，而《蘋果》也是不少歌迷的心頭好，有人更笑指Stephy的《中華冷面》非常吸引，期望她考慮跳唱新歌。Stephy開心謂會將所有心聲收下，期望盡快用作品回饋粉絲。