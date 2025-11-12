鄧麗欣開畫展獲男友幫手寫簡介 拒回應王子陷不倫戀

鄧麗欣(Stephy) 首個個人畫展「Step into the Secret Garden」於啟德開幕，展出多張近幾年的畫作，當中包括人像、動物、花卉及多張流體畫。她表示畫得最耐的是人像油畫，最深刻的是以芬蘭夜空為題的畫，因為該畫是用來作今次畫展主題，而且畫的面積很大，自己只是畫了一星期，但腰就痛了兩個星期，幸好出來的畫作令她很滿意，所以一切都值得。

Stephy表示暫沒有打算出售畫作的想法，要待畫展完結才再作決定，如果成事會把收益撥捐慈善用途。問到男朋友會否買她的畫作，她笑言男友沒有任何表示，就算對方買了，可能又是擺在她的家，想到這樣就不想賣給他。問到男友有沒有要求畫他，Stephy指男友有叫她畫貓。

她又指男友的畫功很一般，她說︰「通常人係分兩類，有藝術、文學細胞，佢係文學嗰種，佢寫嘢都ok㗎！佢係詩人嚟！(當初寫詩𠱁你？)哈哈！如果佢係用詩去開始，我哋兩個就無辦法開始。」她稱今次畫展上獲男友幫手看看畫作簡介的英文句子，好讓句子看上去更有詩意，她直認這些文字是「暗藏閃光彈」，不忘呼籲大家看看畫作的文字介紹。