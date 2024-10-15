鄧麗欣Stephy與歌迷開生日會 宣布明年3月紅館開演唱會開心到喊 (有片)

Stephy台上說：「我有一份禮物送俾大家，但呢份禮物今日攞唔到住，幾時攞呢？我約定你哋，明年3月…」此時她眼泛淚光，有fans似乎猜到報以歡呼聲，她掩嘴點頭示意猜對了，全場掌聲。冷靜幾秒後，她續說：「明年3月紅館見！」台下fans立即興奮歡呼及感動得抹眼淚。Stephy說：「我嘅生日願望真係好簡單，希望大家以最開心、最健康嘅身體嚟睇我嘅演唱會，嗌大聲啲！」全場尖叫。

每次辦歌迷聚會都會喊

之後Stephy接受訪問笑言以為會忍得住眼淚，結果還是失守，她說：「其實咁多年無論任何嘅歌迷聚會我都會喊，今年以為自己勁咗，點知都係忍唔住。我覺得好感動，尤其是望住咁多位好熟悉嘅面孔，支持咗我咁多年，我覺得呢一個回饋對於佢哋、對於我自己都係好重要。希望大家得到呢份禮物覺得開心，希望所有fans都買到飛入場，真係好開心，約定大家紅館見。」台下有fans跟住喊，Stephy說：「佢哋可能都諗『終於等到呢一日啦』，見到佢哋開心和感動，對我嚟講真係好重要，令我更加努力去做好呢個演唱會，唔好令佢哋失望。」

Stephy於19歲出道，不少fans都支持她接近十幾年，其實她在生日會fans分享環節，聽到他們的追星故事和見到他們的珍藏品已經好感動，不時見她眼紅紅強忍眼淚。她說：「佢哋好多人都支持咗我十幾年，而我好細個入行，佔咗我人生超過一半時間，全部都同大家一齊渡過。呢啲經歷得來不易，好值得珍惜。」有fans表示因Stephy而找到自己的人生目標、事業、愛情，甚至改善與家人關係。