鄭中基上《爆谷一周》受訪 只談《阿龍》不講家事

導演谷德紹今日FB出帖，宣傳電視節目《爆谷一周》，更請來曾合作《龍咁威》、《我要做model》等電影的話題人物鄭中基接受訪問，他寫道：「跟鄭中基太熟了，最近他家事煩身，本人對好朋有的私事冇興趣，除非他主動分享，否則唔會問，所以一切關心只能透過一聲：『你好嗎？』作總結，往下只談工作。」 谷德紹稱，鄭中基屬於有自唔在，攞苦嚟辛的 artiste，「明明可以舒舒服服歎住做演員，偏偏搵自己笨導、演一齣聽落就知辛苦的《阿龍》。除了創作，還需付出大量時間籌備及健身。先要增磅，有一排見佢肥到個波咁，仲係咁食，早知就襯嗰時同佢開套《瘦身男女》式嘅喜劇。幾個月後再見，突然佢又變成一個大嚿佬，拍得住《變形俠醫》咁大嚿。」

曾到泰國探班的谷德紹，指《阿龍》劇組在舊倉庫內搭了一堂監獄景，在高溫下日夜打、打、打，「阿基期間更跌斷腳，未十足康復又回到現場打、打、打。這一切付出，只為提供觀眾一種新感覺，也令阿基因應大不同的體型而勇敢地拋去舊的，完全投入一個以往不同的角色。」 與鄭中基一起接受訪問的，還有導演胡耀輝(Mark)及姜皓文(黑哥)，谷德紹續寫道：「這次阿基找Mark合導一齣正劇，最初我都有點想不到，及至我在探班時，發現阿基確然需要Mark在身邊護航，擋隔大部份關於拍攝之外的瑣事，提供空間讓他無後之憂地捕捉想要的畫面，好好地講故事。」