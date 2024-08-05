鄭中基何慶湘關係決裂 「大佬好嘢」突然清倉惹網民猜疑

鄭中基與經理人「湘湘」何慶湘在毫無預警下決裂，縱使鄭中基的專頁及「機動電視台RTV」於今晚(5日)再發聲明交代眾人去向，但仍然留下不少問號引來網民討論。除了何慶湘外，與「機動電視台RTV」有關的藝人及工作人員均在其社台轉發聲明。

大佬好嘢突然售罄 有網民就「機動電視台RTV」旗下網店「大佬好嘢」內的貨品全部突然下架，並指「存貨已全部售罄」大感奇怪。根據紀錄，「大佬好嘢」由鄭中基、湘湘及另一工作人員Stephanie負責，Stephanie本身是接替湘湘原本的助手工作，同時兼任「大佬好嘢」的設計。過去三人都會為品牌充當模特兒，早期更有不少鄭中基跟湘湘一齊拍住為產品影硬照。如今所有貨品清空，有網民懷疑今次究件是否涉及金錢利益有關。

楊天命警告小心假錢 有網民找來去了鄭中基與楊天命現身「100毛」節目內容，當時楊天命向鄭中基表示要小心2024年，他說︰「24年有個假錢，有人叫你買股份，假嘢嚟，唔好信。去到25，26年，啲嘢就『嘭』一聲返晒嚟。」令更多網民估計是否有人借品牌及公司名義去斂財。