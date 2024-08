鄭中基的專頁及「機動電視台RTV」於晚上再度有更新,今次以「機動娛樂有限公司」名義發聲明,指任職經理人的何慶湘已正式離職。聲明提到「鄭中基先生因個人情緒健康問題,將會在完成手頭上所有工作,包括《澳娛綜合鄭中基My Only One音樂會》、《Fragments of Wonder 鄭中基世界巡迴演唱會2024高雄安可場》後,鄭中基先生將暫時休息,直至另行通知,感謝各方的厚愛。」