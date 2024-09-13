鄭中基心情大靚現身「機動電視台」 拍片交代美國戒酒療程去向  

鄭中基（Ronald）上月初驚爆與合作多年的經理人何慶湘關係決裂，並在個人社交網宣布與對方割席，直指何慶湘工作及道德操守有問題，繼而引起不少揣測。相隔約一個月後，鄭中基前日突然「蒲頭」，並預告其頻道「機動電視台」將回復正常，昨晚(12日)，他則精神奕奕復出主持節目，並交代到美國參與戒酒療程的事。
鄭中基昨晚準時9點公開影片，最高峰時有逾三千人收看，見他精神不俗，分享網民的趣事投稿時，貫徹一貫搞笑作風，心情大靚，期間更植入廣告推銷「品牌護肝產品」，網民都趁機嘲諷：「戒酒就可以對個肝好。」
直播接近尾聲，鄭中基突然態度變得嚴肅，並交代戒酒的事宜，他表示九月演唱會後將到美國參與戒酒療程：「好啦，嚟到最後呢，我都好想多謝大家嘅一路支持啦。嚟緊九月高雄演唱會之後呢，我就將會暫時休息一段時間。喺我聲明度，大家都知道㗎啦，我就會去美國，去一個戒酒嘅療程啦，咁跟住我就會休息。咁個Channel就會暫時由其他同事繼續營運住先嘅。大家放心，我之後會再返嚟嘅。除咗匪夷所思之外，會仲有其他嘅創作節目畀大家睇。希望大家喺呢段時間入面，可以繼續支持Channel同埋我咁多位同事，同埋我哋啲成員。我哋嚟緊再見。拜拜！」網民都紛紛留言送上鼓勵，表示會等待他回來，亦有不少人追問湘姐是否不會再出現在機動電視台。