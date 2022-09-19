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娛樂
2022-09-19 11:29:26

鄭中基悼8歲小影迷 佢好叻好勇敢

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鄭中基在月初的慈善演唱會分享與小影迷的故事。

鄭中基在月初的慈善演唱會分享與8歲小影迷東仔的故事。

鄭中基(Ronald)日前(17)在社交平台上載一朵鈎織向日葵的照片，悼念8歲小影迷東仔的離世，「呢份係佢送比我最後一份禮物，尋日佢去咗做天使啦。幸運地我有機會親自同佢講，佢好叻、好勇敢，一路以嚟辛苦你同爸爸媽媽啦！」原來Ronald曾親身到訪東仔家送上《暖男爸爸》的部隊鍋料，表達對小影迷的支持。

鄭中基曾在社交平台分享，無論晴天、陰天、雨天，我都希望東仔知道我會繼續支持佢。」

鄭中基曾在社交平台分享，無論晴天、陰天、雨天，我都希望東仔知道我會繼續支持佢。

夾計探訪送驚喜

Ronald於本月初參與紅館的《A Million Dreams慈善音樂會》，當他唱電視劇《暖男爸爸》主題曲《My Only One》時，分享與東仔結緣的小故事，他表示去年因為「願望成真基金」，認識行動不便的東仔。Ronald從東仔的父母得知，東仔因《暖男爸爸》認識Ronald並且很想吃部隊鍋。故此，他與東仔爸媽夾計，帶同部隊鍋料秘密到訪東仔家送上驚喜。Ronald在社交平台也有提及這故事，「探訪呢個小朋友令我更加肯定除咗經濟上支援之外，你一定要親身去同佢哋傾吓偈先知佢哋真正需要乜嘢。唔好覺得得啦，我唔做都會有其他人做，唔係㗎，我相信只要你願意踏出呢一步，自不然會影響埋你身邊其他人。無論晴天、陰天、雨天，我都希望呢位小朋友知道我會繼續支持佢。」

小影迷東仔送給鄭中基的鈎織向日葵。 鄭中基先後在演唱會和社交平台分享與東仔的小故事，呼籲大家踏出關愛的一步。

最強父母

事隔約半個月，Ronald日前上載東仔送的禮物，他寫道：「上次慈善show我提過嗰位行動不便嘅8歲小朋友，佢叫東仔，呢份係佢送比我最後一份禮物，尋日佢去咗做天使啦。幸運地我有機會親自同佢講﹐佢好叻、好勇敢，一路以嚟辛苦你同爸爸媽媽啦！係呢度想同東仔爸爸媽媽講，你哋係我見過最強嘅父母，我相信東仔一定會繼續守護你哋，所以你哋都要好好生活呀！借大家同東仔屋企人送上祝福！」

 

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