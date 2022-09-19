鄭中基悼8歲小影迷 佢好叻好勇敢

鄭中基(Ronald)日前(17日)在社交平台上載一朵鈎織向日葵的照片，悼念8歲小影迷東仔的離世，「呢份係佢送比我最後一份禮物，尋日佢去咗做天使啦。幸運地我有機會親自同佢講，佢好叻、好勇敢，一路以嚟辛苦你同爸爸媽媽啦！」原來Ronald曾親身到訪東仔家送上《暖男爸爸》的部隊鍋料，表達對小影迷的支持。

夾計探訪送驚喜 Ronald於本月初參與紅館的《A Million Dreams慈善音樂會》，當他唱電視劇《暖男爸爸》主題曲《My Only One》時，分享與東仔結緣的小故事，他表示去年因為「願望成真基金」，認識行動不便的東仔。Ronald從東仔的父母得知，東仔因《暖男爸爸》認識Ronald並且很想吃部隊鍋。故此，他與東仔爸媽夾計，帶同部隊鍋料秘密到訪東仔家送上驚喜。Ronald在社交平台也有提及這故事，「探訪呢個小朋友令我更加肯定除咗經濟上支援之外，你一定要親身去同佢哋傾吓偈先知佢哋真正需要乜嘢。唔好覺得『得啦，我唔做都會有其他人做』，唔係㗎，我相信只要你願意踏出呢一步，自不然會影響埋你身邊其他人。無論晴天、陰天、雨天，我都希望呢位小朋友知道我會繼續支持佢。」