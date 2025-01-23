鄭中基操肌半年新作曝光 增重至160磅自導自演復仇動作電影《阿龍》(有片)

去年8月突然發文表示與合作10年的經理人何慶湘終止合作，還指對方工作及道德操守有問題，他更自爆有酗酒及情緒問題，完成演唱會便會在太太余思敏陪同下到美國參與戒酒療程。 鄭中基近月來幾乎處於停工狀態，上月他以金毛長髮造型到澳門登台，而他早已拍攝完畢、一改戲路的新片《阿龍》，首條預告及海報今日終於曝光。

由鄭中基、胡耀輝聯合執導，鄭中基、周秀娜、姜皓文、姜超、傅舜盈合演的復仇動作電影《阿龍》，即將於4月在香港上映。《阿龍》講述一名八歲女童 (傅舜盈 飾)被人口販賣集團擄走後，其父阿龍(鄭中基 飾)不惜付出一切代價化身成雙手沾血的復仇者。 預告中所見，阿龍在尋找女兒的過程中所經歷的是天意還是冥冥之中自有定數 ？描寫觸動人心的父女情，已為人父的Ronald也為電影中的劇情發展為之動容。為了演繹一名背負著沉重過去的復仇父親，Ronald在戲中體型出現很大變化，且首嘗寸頭裝，更以彪形大漢的外形獻出多場重磅動作戲，成為本片的一大看點。為了演活「阿龍」一角，他更由130磅增重至160磅，過程中無間斷進食澱粉質和蛋白質，變身成為「重磅」爸爸，而戲中多場激烈動作戲也親身上陣。拍攝前花足大半年時間操肌的Ronald說：「一星期操足六日之餘，每日拍戲收工返回酒店後都繼續操練，即使當時因拍攝受傷斷腳都從不間斷，對演出對手兇狠之餘，對自己要求更加狠。」向來以喜劇形象被觀眾熟知的Ronald，今次角色上來個大突破。

《阿龍》由鄭中基與胡耀輝聯合導演，也是鄭中基自導自演的作品。他表示：「此次嘗試也是出於對好題材的珍惜，電影構思來自於社會新聞，一些針對兒童的惡性事件令同為父親的自己觸目驚心，便想以此創作一個故事，也與胡耀輝導演一拍即合。」此外，三位主要演員周秀娜、姜皓文、傅舜盈，在「阿龍」的復仇之路上分別擔任不同重要角色；女主角周秀娜飾演泰國華僑阿蘭，為戲中最影響阿龍抉擇的重要人物、演出阿龍獄友的黑哥姜皓文為阿龍的獄中生活給予幫助，而演出阿龍女兒的傅舜盈，5歲時曾演出《5個小孩的校長》嘉嘉一角，今次戲中跟Ronald演出父女，這對新拍檔對手戲令人動容，相當有感染力。