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娛樂
2025-02-28 11:43:21

鄭中基新片《阿龍》上映在即 地獄式健身過程首度曝光 (有片)

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鄭中基自導自演動作電影《阿龍》即將上映，Ronald將回歸配合宣傳。

鄭中基自導自演動作電影《阿龍》即將上映，Ronald將回歸配合宣傳。

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鄭中基（Ronald）於去年8月突然發文表示與合作10年的經理人何慶湘終止合作，之後又發文自爆有情緒問題而再度酗酒，待完成手頭上演唱會後，便會在太太余思敏陪同下到美國參與戒酒療程。

由鄭中基自導自演，與胡耀輝（Mark）聯合執導、周秀娜、姜皓文、傅舜盈等主演的復仇動作電影《阿龍》定4月上映，Ronald即將回歸配合宣傳。電影講述鄭中基飾演的阿龍，與8歲女兒（傅舜盈飾）在泰國旅行時，被當地人口販賣集團擄走後，阿龍不惜付出一切代價化身成雙手沾血的復仇者。

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眼見家長疏忽子女鑄成大錯

由創作到電影誕生，Ronald面對了不少難題，其中最艱辛的任務是鍊成身軀健碩的阿龍如何在半年時間經歷增磅、和減磅過程。在最新發放的「阿龍的鍊成」製作特輯中，Ronald和導演胡耀輝首次剖白為了這部電影大家可以去到幾盡？而健身過程亦首度曝光。作為聯合導演之一的Mark眼見Ronald 在阿龍這個角色人設上的艱辛鍛練真心佩服，並稱：「作為戲中的父親，他可以不惜一切去到無盡頭，為了戲中阿龍的角色，Ronald同樣可以去到好盡！」《阿龍》這部戲如何誕生？一切從Ronald在看新聞上一些報道時，發現很多家長對子女的疏忽而種下禍根，導致很多小朋友發生了很多意外，所以很想透過這部電影帶出一個訊息，小朋友只要你看少一眼，都會鑄成大錯。

《阿龍》分開兩個階段拍攝，令拍攝上增添難度。 電影講述鄭中基飾演的阿龍，與8歲女兒在泰國旅行時被當地人口販賣集團擄走後不惜一切展開復仇行動。 由創作到電影誕生，Ronald面對了不少難題。 《阿龍》由鄭中基自導自演，並與胡耀輝聯合執導。

分開兩個階段拍攝增添難度

面對這部戲的內容拍攝，RonaldMark需要事前先解決一大堆難題。Ronald逐一道出：「第一個難題是阿龍報仇的過程，要控制暴力程度，若過份暴力會令觀眾不安，但又想借不安來警惕父母、家長。第二個難題是我們須要分開兩個階段拍攝，第一部份拍完要停半年keep fit練好自己身體狀態，最辛苦是要不停吃，不然不夠肌肉，所以每天都要吃很多餐，一時間要食這麽多，很辛苦！可是吃了這麼多，連拉鐡塊力水也不夠，我也高估了自己，但既然開了個頭，惟有頂硬上，後來到做到有些成績出來，時間上又要開始修身，這個比增磅過程更艱辛，開始節食，只可以食雞胸，所有肥膩食物也不可以吃，但有些工作人員日日用雞脾來引誘你，經常提醒自己要戒口，食已經無啖好食，還要跑步鍛錬挑戰體能。到最後階段，本來對自己的狀態不算滿意，但老闆和Mark卻收貨，奈何不能叫拍攝團隊不停的等下去，這對電影拍攝造成一定的影響。」而製作特輯中亦可見Ronald戒口、體能鍛錬的艱辛一面。

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除了外型上隨著時間改變外，小朋友一樣不能等得太久。MarkRonald覺得小朋友大得很快，這也是不能再等下去的原因。Ronald自己作為父親，且經歷子女成長過程，所以他完全明白時間不可以等人，尤其是小朋友：「盈盈可以短短幾個月長高，又或者會因為換牙而甩牙。」儘管面對種種困難，但RonaldMark和團隊皆上下一心克服過來，造就了今次銀幕上不一樣的阿龍。

Ronald最艱辛的任務是鍊成身軀健碩的阿龍，要在半年時間經歷增磅和減磅。 Ronald最艱辛的任務是鍊成身軀健碩的阿龍，要在半年時間經歷增磅和減磅。 Ronald最艱辛的任務是鍊成身軀健碩的阿龍，要在半年時間經歷增磅和減磅。 Ronald最艱辛的任務是鍊成身軀健碩的阿龍，要在半年時間經歷增磅和減磅。

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