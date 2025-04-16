鄭中基曾指余思敏係「最深愛的人」 曾以《三生有幸》贈妻

鄭中基(Ronald)被TVB娛樂新聞台獨家拍到他於灣仔家事法庭參與閉門聆訊，據指聆訊結束後，Ronald和太太余思敏各自離開法院，而Ronald見到有記者在場時，他大感愕然，更反問記者：「你邊間傳媒，呢度閉門聆訊，你哋點解收到消息？」Ronald的出現，亦印證住他與余思敏的婚姻情況有變。

Ronald與余思敏於2011年結婚，二人育有一對仔女，一家四口非常幸福。2016年，Ronald在澳門開騷，以一首《三生有幸》送俾太太，並在台上大講愛的宣言︰「呢個人幫我增加身邊兩個人，呢個人是我最深愛的人，以前冇諗過會有小朋友，因為我是浪子來的，以前就算開工，都會同導演講唔好開咁早，浪子06先會瞓覺，邊會咁早開工？但依係家發現最有型係做爸爸，依家就會同啲導演講，早些開工啦，我想早些收工，陪仔女。」

2017年，Ronald在香港開騷，同樣向太太送上《三生有幸》，當時余思敏走到台上表示自己會繼續支持老公的唱歌夢，並謂︰「能做嘅係佢最大後盾，等佢無後顧之憂，等佢做到佢想做嘅嘢。就算冇觀眾， 我都會坐喺下面支持你，多謝你，老公！」

曾稱愛可以解決所有問題

鄭中基的《三生有幸》是用來表達遇見余思敏的感受，他指只有碰見對的人才能有勇敢愛下去的堅持。當時二人應首飾品牌邀請分享初相識的時候，余思敏指Ronald第一次跟他約會時表現怕羞，之後二人常常約會，余思敏坦言Ronald的舉動令她有回到中學生追女仔的感覺。Ronald續指「愛是一種尊重，唔會令對方受傷。」而余思敏就認為「愛是所有問題的解決方法，愛佢當然有佢嘅好，同樣亦存在一啲你唔認同，但係你可以另一種方法去包容。」

Ronald又提到自己原本不打算唱歌，但因為余思敏同子女都想聽他唱歌，他才重拾咪高峰，並借《三生有幸》作為表達對余思敏的愛。