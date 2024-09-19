鄭中基最後一條影片與吳君如互爆大鑊 自爆dislike王晶岑寶兒

鄭中基上月初爆發經理人風波，之後他更自爆有抑鬱和酗酒問題，因個人情緒健康問題將於完成演唱會後暫時休息至另行通知，並由太太陪同到美國參加戒酒中心嘅療程。他的頻道「機動電視台RTV」發布了一條由鄭中基主持的「匪夷所思」影片，在節目尾聲時，表示自己會休息一段時間。正當大家以為這是他最後一條影片，今日平台表示再有鄭中基的影片播出，是他與吳君如互爆大鑊為《我談的那場戀愛》宣傳。

「機動電視台RTV」出PO時特別提到這輯影片是於7月18日拍攝，帖文特別提到︰「今集應該係大佬短期之內最後一條係Channel嘅片，雖然係咁，但係佢休息完就會返嚟㗎啦，希望大家多多支持。影片中鄭中基與吳君如一齊大談當年相識過程，又互考大家第一部電影、電台節目的名字，雙方中間也分享有關的趣事。鄭中基表示吳君如是唯一一個只要她叫到，自己一定不會推辭的人。

不開名講王晶

吳君如被問到最不想拍的電影是哪一套時，鄭中基透露自己有份參與，而且劇情設定是古裝，但自己的髮型卻是時裝頭，並稱當時導演對他的髮型是否夾到劇本也沒有所謂。君如續指對方為人執著，曾在片場跟對方商量一些劇本上的東西，此時鄭中基說︰「你喺片場見到個導演？你真係幸運！我係現場未曾見過！」之後君如表示︰「呢個都唔算最差，哈哈！」鄭中基說︰「但最衰嗰個係咪都係呢個導演？」君如聞言哈哈大笑。

翻看資料，二人指的是《笑功震武林》，由王晶執導的民初喜劇。過去曾有不少藝人拍片分享拍攝趣聞時，都不點名指王晶經常不在片場，大部份都是交由其他工作人員負責執導工作。