鄭中基演唱會2024｜重現《龍咁威》經典戲碼 感激谷德昭當年雪中送炭

鄭中基(Ronald)昨日(17日)於紅館舉行了《Fragments of Wonder 鄭中基世界巡迴演唱會2024-香港站》第四場，不經不覺演唱會已經過了一半，這晚亦有不少朋友到場支持Ronald，包括羅蘭、姜大衛、楊偉倫（阿卵）、黃正宜（阿正）等。今晚，Ronald與Band Leader Joey Tang合唱 〈心寒〉，fans們聽得十分陶醉。

隨住Ronald感謝一直支持和幫助過他的人，谷德昭導演現身舞台，二人一見面就大談從前，谷導直言：「Ronald唱歌真係無得頂！但啱啱開始演戲嘅時候唔係好掂架。」Ronald回應：「當時導演就提出一個做法，喺鏡頭後講晒我要做嘅嘢，我就邊聽邊做，最後又真係得喎！」於是就出現了二人在台上為觀眾重現《龍咁威》經典戲碼，谷導即場導演Ronald再次飾演龍威因肚痛而錯失同憫情捉賊的機會，睇到台下觀眾捧腹大笑，果然大家都很享受睇Ronald演戲，谷導更祝願他快點開新戲有新劇本，最好贏埋「香港奧斯卡」（香港電影金像獎）的男主角添！