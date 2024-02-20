鄭中基演唱會2024｜首任監製緊張到失眠 邀古天樂做嘉賓答應陪唱到尾(有片)

鄭中基(Ronald)於紅館舉行6場《Fragments of Wonder 鄭中基世界巡迴演唱會2024-香港站》，昨晚來到最後一場，Ronald請來古天樂擔任壓軸嘉賓，兩人大談從合作拍《家有囍事》認識到相熟的經過，原來能成為老友，全靠鄭中基不停說話令古仔發笑，古仔即興邀請台下的梁詠琪、ERROR成員193(郭嘉駿)、肥仔(梁業)、胡子彤、林家熙(Locker)和陳明憙上台，齊齊研究如何可以開騷賺錢，最後眾人大合唱《男朋友》。

鄭中基於完騷接受訪問，Ronald表示首次擔任演唱會監製，幾乎晚晚失眠，「瞓一兩個小時就醒，然後就諗吓歌詞、舞台、聲音等，好多嘢諗，因為今次是自己做主辦，所有事情都覺得係自己責任，做得唔好就係我，所以好大壓力，最終都做到，好開心。」他自覺有點對不起觀眾，聲音沙啞，經常要飲水補充。回看一個月前原已開始備戰，怎知自己感染COVID，他坦言，「好擔心，因為這個演唱會只剩3星期練習，兩個星期band rehearsal。」他自言當時沒想過演唱會要延期，但辛苦了排舞老師和舞台設計，減少他的體力消耗。不過，感染COVID的意外收穫是整個人瘦了，維持133磅和30寸腰左右。

談到請來「吒咤我最喜愛男歌手」古天樂做嘉賓，Ronald感謝對方俾面，在台上滔滔不絕，問到為何不唱《今期流行》，Ronald笑言，「因為佢要我陪埋佢跳，所以我話慢歌ok㗎啦。」他表示所有演唱會嘉賓都由他親自致電邀請，除了AK(江𤒹生)，「AK托朋友同我講，想做嘉賓兼唱《緣份無邊界》。」至於Edan就由他自己揀日子，古天樂就一定是壓軸。問到知否他會叫梁詠琪、193、肥仔等上台？他就全不知情，「今日綵排我叫佢唔使擔心：『我會由頭陪你唱到尾』，但頭先佢哋踎晒喺度，好似坐監放風咁。 」

讚囡囡用功練唈

今次請來女兒Emma擔任壓軸嘉賓，鄭中基坦言是自己的主意談到今次父女檔上陣，鄭中基表示早已決定請大女Emma合唱《My Only One》，「因為就有次我去佢學校，同佢合唱呢隻歌，咁佢好用心，真係冇同佢講冇教佢，佢自己去搵曬所有嘅和音，我覺得佢好用功，所以我就今次邀請佢唱。」

而提到取消完騷後在紅館外簽名環節，Ronald指因為見到前排歌迷被夾到頭貼欄杆，眼見作出勸告無效，於是決定取消簽名環節。「我有問過有無人受傷，好在無。我出聲明之後整group人都好開心，佢哋要簽名隨時都可以啦。」