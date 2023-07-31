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娛樂
2023-07-31 10:05:46

鄭中基澳門演唱會｜入紙紅館近一年未獲批 開騷獲「阿仔」Edan提點(有訪問片)

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鄭中基與老婆余思敏放閃合照。

鄭中基與老婆余思敏放閃合照。

鄭中基(Ronald)一連兩場《Fragments of Wonder 鄭中基世界巡迴演唱會2023》，昨晚於澳門舉行尾場，他於完騷後表現興奮，罕有地派心並與太太余思敏放閃。Ronald接受傳媒訪問，坦言兩場唔夠喉，有意重回澳門再開騷，至於幾時輪到香港？他無奈表示，去年中秋(9)開始，每個月都入紙一次，距今已近1年，無奈他們是新公司，暫時仍未獲批，他透露澳門演唱會的舞台設計，只是心目中的七成，留待紅館開四面台時，將能呈現十足十的設計構思。

鄭中基罕有地擺心手勢。 《Fragments of Wonder 鄭中基世界巡迴演唱會2023》尾場 《Fragments of Wonder 鄭中基世界巡迴演唱會2023》尾場 《Fragments of Wonder 鄭中基世界巡迴演唱會2023》尾場 《Fragments of Wonder 鄭中基世界巡迴演唱會2023》尾場 《Fragments of Wonder 鄭中基世界巡迴演唱會2023》尾場 《Fragments of Wonder 鄭中基世界巡迴演唱會2023》尾場 鄭中基在《Fragments of Wonder 》演唱會中，罕有地大跳勁舞。(許惠敏攝)

考慮與徐小明crossover《青春痘》

encore時段，Ronald順應民意唱電影《至尊無賴》中深入民心的《青春痘》，他表示歌曲原唱者是徐小明，「唔可以拎人哋隻歌當自己的歌唱，下次唱《青春痘》可以請佢嚟！」他笑言可考慮與對方crossover今次他穿繽紛彩衣載歌載舞，他自言跳得好尷尬，反而熱愛跳舞的大女看了一晚已懂跟著跳，不過暫時未有打算父女檔同台表演。

Edan特地往過大海支持Ronald首場澳門演唱會。 《Fragments of Wonder 鄭中基世界巡迴演唱會2023》尾場。 《Fragments of Wonder 鄭中基世界巡迴演唱會2023》尾場。 《Fragments of Wonder 鄭中基世界巡迴演唱會2023》尾場。 《Fragments of Wonder 鄭中基世界巡迴演唱會2023》尾場 《Fragments of Wonder 鄭中基世界巡迴演唱會2023》尾場 《Fragments of Wonder 鄭中基世界巡迴演唱會2023》尾場 《Fragments of Wonder 鄭中基世界巡迴演唱會2023》尾場 《Fragments of Wonder 鄭中基世界巡迴演唱會2023》尾場

Edan開騷 必入場支持

曾與Ronald在電影中兩度合演父子的Edan，昨晚特地過大海欣賞Ronald的個唱 ，問他可有給貼士給將即首次開個唱的Edan？他反說被Edan提點，「佢話我和音太大聲。」至於會否擔任嘉賓，他笑言到時睇騷就知，但必然會入場支持

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