鄭中基澳門演唱會｜入紙紅館近一年未獲批 開騷獲「阿仔」Edan提點(有訪問片)

鄭中基(Ronald)一連兩場《Fragments of Wonder 鄭中基世界巡迴演唱會2023》，昨晚於澳門舉行尾場，他於完騷後表現興奮，罕有地派心並與太太余思敏放閃。Ronald接受傳媒訪問，坦言兩場唔夠喉，有意重回澳門再開騷，至於幾時輪到香港？他無奈表示，去年中秋(約9月)開始，每個月都入紙一次，距今已近1年，無奈他們是新公司，暫時仍未獲批，他透露澳門演唱會的舞台設計，只是心目中的七成，留待紅館開四面台時，將能呈現十足十的設計構思。

考慮與徐小明 crossover 《青春痘》 在encore時段，Ronald順應民意唱電影《至尊無賴》中深入民心的《青春痘》，他表示歌曲原唱者是徐小明，「唔可以拎人哋隻歌當自己的歌唱，下次唱《青春痘》可以請佢嚟！」他笑言可考慮與對方crossover。今次他穿繽紛彩衣載歌載舞，他自言跳得好尷尬，反而熱愛跳舞的大女看了一晚已懂跟著跳，不過暫時未有打算父女檔同台表演。