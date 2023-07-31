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娛樂
2023-07-31 04:27:31

鄭中基澳門演唱會｜破例encore唱《青春痘》再三澄清原唱者係徐小明

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鄭中基在《Fragments of Wonder 》演唱會中，罕有地大跳勁舞。(許惠敏攝)

鄭中基在《Fragments of Wonder 》演唱會中，罕有地大跳勁舞。

鄭中基(Ronald)一連兩場《Fragments of Wonder 鄭中基世界巡迴演唱會2023》，昨晚(30)於澳門舉行尾場，Ronald的父母、太太和一對子女齊齊入場，不少圈中人包括毛姐、《死屍死時四十四》導演何爵天、田啟文、鬼王潘紹聰等亦有入場支持。事先張揚沒有嘉賓和encore的Ronald，終於被熱情歌迷打動。

 

田啟文亦有到場欣賞。 鬼王潘紹聰亦有到場支持鄭中基。 鄭中基太太全思敏和一對子女。 鄭中基父親鄭東漢亦有入場持兒子。

自爆周末唔開工 古天樂都冇面俾

演唱會於715分開場，Ronald以《搬屋》和《想愛你》為演唱會掀序幕，首次擔任監製的他笑言，為了呈現自己的構思，連歌籌都貼埋出來，以回報支持他的歌迷。接著Ronald表示要搞搞新意思，彈奏其父親送給一對子女的Ukulele，唱他們平時一起唱的《Somewhere over the rainbow》。唱畢後，Ronald表示，自從做了爸爸後，每逢周末都唔開工，連古天樂都冇面俾，但今個weekend就奉獻給大家，所以要送禮物俾一對子女，於是他請大家一齊叫細仔和大女的名字。

《Fragments of Wonder 鄭中基世界巡迴演唱會2023》尾場 《Fragments of Wonder 鄭中基世界巡迴演唱會2023》尾場 《Fragments of Wonder 鄭中基世界巡迴演唱會2023》尾場 《Fragments of Wonder 鄭中基世界巡迴演唱會2023》尾場 《Fragments of Wonder 鄭中基世界巡迴演唱會2023》尾場

盼倫敦開騷唱《我要做Model》主題曲給黃偉文聽

接著Ronald首唱新歌《答案》，再一口氣唱出《許願樹》、《八爪魚》和《我代你哭》等觀眾耳熟能詳的歌曲，當唱到《無賴》時全場大合唱。然後他換上色彩繽紛的造型，載歌載舞，包括首次公開演唱《我要做Model》主題曲《Beautiful People Ronald表示：「這是黃偉文唯一寫俾我嘅歌，希望去到倫敦站可在台上唱俾佢聽！」其後他分別唱了《廢中》和《我們》，前者紀念已故監製Gary Tong，後者則是他為因COVID離世的外婆作的歌。

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開心唔「賣慘」

最後Ronald唱最後一首歌前強調不會encore，他表明，「今次演唱會係帶出要積極面對人生，要開開心心唔『賣慘』！我係《My Only One》！」不過，觀眾非常熱情，不斷高呼encoreRonald再次現身，在徇眾要求下高唱《青春痘》，但亦不忘澄清，此歌的原唱者是徐小明。不過，一曲《青春痘》亦未能令觀眾滿意離場，他再送上《猛龍特警隊》和《時間人物地點》為演唱會劃上圓滿句號。

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