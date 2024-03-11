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娛樂
2024-03-11 17:58:42

鄭中基睽違7年再攻台北小巨蛋感觸落淚：唔知道仲有冇機會再來唱

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鄭中基睽違7年再攻台北小巨蛋，感觸落下男兒淚。

鄭中基睽違7年再攻台北小巨蛋，感觸落下男兒淚。

鄭中基(Ronald)於台北小巨蛋舉行一連兩場「Fragments of Wonder 鄭中基世界巡迴演唱會2024 台北站」，於310日圓滿落幕。睽違七年再登小巨蛋舞台，Ronald斥資千萬打造華麗舞台、聲光特效，演繹多首經典情歌，並安排歌迷隨唱環節。至演唱會尾聲，12歲愛女鄭梓喬(Emma)擔任嘉賓合唱My only one》，他看著一片星海，不禁落下男兒淚：「唔知道仲有冇機會再來唱，所以每一場我都當最後一場咁演唱！」

鄭中基睽違7年再踏台北小巨蛋舉行「Fragments of Wonder 」巡唱。 鄭中基睽違7年再踏台北小巨蛋舉行「Fragments of Wonder 」巡唱。 鄭中基睽違7年再踏台北小巨蛋舉行「Fragments of Wonder 」巡唱。 鄭中基與12歲愛女鄭梓喬(Emma)合唱《My only one》，看到台下一片燈海，感觸落淚。 鄭中基相隔7年再踏台北小巨蛋開個唱，感觸落淚。 鄭中基相隔7年再踏台北小巨蛋開個唱，fans熱情依舊。

台北開騷過52歲生日

鄭中基強勢回歸台北小巨蛋，特地為fans帶來了期待已久的左右為難，引來現場觀眾充當張學友合唱。Ronald主動提到當年因為「飛機事件」的衝擊，導致歌唱事業全面停擺，幸有谷德昭導演找他拍片，並接納他提出唱片尾曲的建議，令他低谷中嶄露一道曙光，故他亦唱了電影的主題曲猛龍特警隊》和《有種》，並以廣東話唱無賴》，鄭中基透露：無賴應該是我重新起步後最成功、大家又最喜歡的一首廣東歌，上次唱了國語版的被投訴這首歌一定要聽廣東話版的，今天就送給大家廣東語版本！」他也宣布多首國語歌曲已重新錄製，預計發行新歌加精選，送給一直支持他的歌迷。

今次台北站頭場(9日)撞正鄭中基52歲生日，同事們特地準備了「甜不辣」蛋糕慶生，Ronald表示：「Keep住身體健康，可以喺其他站見到大家！」完成兩場演唱會後，他與團隊一同食台灣的麻辣火鍋慶生。

鄭中基台北個唱撞正52歲生日，吃「糖不甩蛋糕」慶祝。 鄭中基完成兩場台北個唱後，吃火鍋慶祝。 鄭中基台北開個唱期間度過52歲生日。
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