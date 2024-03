鄭中基睽違7年再攻台北小巨蛋感觸落淚：唔知道仲有冇機會再來唱

鄭中基(Ronald)於台北小巨蛋舉行一連兩場「Fragments of Wonder 鄭中基世界巡迴演唱會2024 台北站」,於3月10日圓滿落幕。睽違七年再登小巨蛋舞台,Ronald斥資千萬打造華麗舞台、聲光特效,演繹多首經典情歌,並安排歌迷隨唱環節。至演唱會尾聲,12歲愛女鄭梓喬(Emma)擔任嘉賓合唱《My only one》,他看著一片星海,不禁落下男兒淚:「唔知道仲有冇機會再來唱,所以每一場我都當最後一場咁演唱!」