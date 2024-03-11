鄭中基睽違7年再攻小巨蛋感觸落淚：唔知道仲有冇機會再來唱

鄭中基於台北小巨蛋舉行一連兩場「Fragments of Wonder 鄭中基世界巡迴演唱會2024 台北站」於3月9日、10日圓滿落幕。睽違七年再登小巨蛋舞台，Ronald斥資千萬打造華麗舞台、聲光特效，演繹多首經典情歌，並安排歌迷隨唱環節。至演唱會到尾聲，12歲愛女鄭梓喬(Emma)擔任嘉賓合唱《My only one》，他看著一片星海，不禁落下男兒淚：「唔知道仲有冇機會再來唱，所以每一場我都當最後一場咁演唱！」

台北開show過52歲生日

鄭中基強勢回歸台北小巨蛋，特地為fans帶來了期待已久的《左右為難》，引來現場觀眾充當張學友合唱。Ronald主動提到當年因為「飛機事件」的衝擊，導致歌唱事業全面停擺，幸有谷德昭導演找他拍片，並接納他提出唱片尾曲的建議，令他低谷中嶄露一道曙光，故他亦唱了電影的主題曲《猛龍特警隊》和《有種》，並以廣東話唱《無賴》，鄭中基透露:「《無賴》應該是我重新起步後最成功、大家又最喜歡的一首廣東歌，上次唱了國語版的被投訴這首歌一定要聽廣東話版的，今天就送給大家廣東語版本！」他也宣布多首國語歌曲已重新錄製，預計發行新歌加精選，送給一直支持他的歌迷。