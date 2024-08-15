鄭中基網台重啟《匪夷所思》收集趣事 網民好奇邊個做主持？

鄭中基早前宣布完成手頭上的工作，包括兩場演唱會之後，便會暫時休息，直至另行通知。他在自己的社交平台就透露將在太太陪同下，前往美國接受戒酒療程。日前他在澳門開騷後，在社交平台上載花絮，但就關閉了留言功能。至於太太余思敏、前經理人何慶湘的IG至今仍未有任何更新。

《 匪夷所思》邊個主持？

不過，匪夷所思的是「機動電視台」出PO，向網民徵收趣事，帖文寫道︰「Weeeee~又到咗匪夷所思嘅時間啦！今次係『醫院之匪夷所思Part2』上次出完片之後都知道大家意猶未盡㗎啦，所以今次繼續收集醫院趣事，無論你係醫生，護士或者院友，或者係睇醫生嗰陣發生嘅事都可以投稿畀我哋㗎！」

由於該節目由鄭中基主持，如今忽然出PO收集趣事，網民坦言感到「匪夷所思」，留言問到是不是鄭中基主持，亦有網民估將會交由其他成員負責。鄭中基在發出聲明前一日，仍在社交平台為《匪夷所思》收集趣事，但內容則是「一人一個直男男友之匪夷所思，同一人一個難搞女友之匪夷所思」。