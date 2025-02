鄭中基赴美接受戒酒療程 余思敏相隔5個月突更新分享感受

鄭中基於去年8月突然發文表示與合作10年的經理人何慶湘終止合作,並指對方工作及道德操守有問題,其後,鄭中基又發文自爆有情緒問題而再度飲酒,待完成手頭上演唱會後,便會在太太余思敏陪同下到美國參與戒酒療程。

而余思敏在鄭中基與何慶湘中止合作之前,在IG出了一張圖,留言稱「Something big are coming…..」暗示有大件事發生。其後有網民指出照片拍的是香港某酒店的地毯,隨即引來網民無限聯想。 余思敏在「地氈」帖文後再沒有更新社交網,相隔5個月,她在上月底突然更新,並分享網上人生雋語金句︰「The only people who deserve to be in your life are the ones who treat you with love, kindness and respect.( 唯一值得出現在你生命中的人是那些用愛、友善和尊重對待你的人。)」 余思敏雖然沒有表明意思,但這一番話再次引起網民聯想與鄭中基有關。