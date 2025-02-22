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娛樂
2025-02-22 18:15:38

鄭中基赴美接受戒酒療程 余思敏相隔5個月突更新分享感受

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鄭中基早前表示待完成手頭上演唱會後，便會在太太余思敏陪同下到美國參與戒酒療程。

鄭中基早前表示待完成手頭上演唱會後，便會在太太余思敏陪同下到美國參與戒酒療程。

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鄭中基於去年8月突然發文表示與合作10年的經理人何慶湘終止合作，並指對方工作及道德操守有問題，其後，鄭中基又發文自爆有情緒問題而再度飲酒，待完成手頭上演唱會後，便會在太太余思敏陪同下到美國參與戒酒療程。

而余思敏在鄭中基與何慶湘中止合作之前，在IG出了一張圖，留言稱「Something big are coming…..」暗示有大件事發生。其後有網民指出照片拍的是香港某酒店的地毯，隨即引來網民無限聯想。 余思敏在「地氈」帖文後再沒有更新社交網，相隔5個月，她在上月底突然更新，並分享網上人生雋語金句︰「The only people who deserve to be in your life are the ones who treat you with love, kindness and respect.( 唯一值得出現在你生命中的人是那些用愛、友善和尊重對待你的人。) 余思敏雖然沒有表明意思，但這一番話再次引起網民聯想與鄭中基有關。

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至於，鄭中基近月來幾乎處於停工狀態，自去年12月以金毛長髮造型到澳門登台後，早已亦已拍完一改戲路的新片《阿龍》，《阿龍》將在4月在香港上映，估計屆時鄭中基完成戒酒療程後，亦會返港現身宣傳活動。

余思敏在「地氈」帖文後，相隔5個月突然更新，並分享網上人生雋語金句。 余思敏在鄭中基與何慶湘中止合作之前，在IG貼出一張地氈相，暗示有大件事發生。 鄭中基近月來幾乎處於停工狀態，而新片《阿龍》將在4月在香港上映，估計屆時鄭中基會返港宣傳。

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