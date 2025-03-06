鄭中基重返「機動電視台」 簡單交代近況明顯消瘦憔悴

鄭中基去年突然辭退合作無間的經理人何慶湘，指對方「工作及道德操守有問題」，加上鄭中基太太余思敏的IG帖文，引來網民熱烈討論。其後鄭中基自爆患抑鬱症及有酗酒的問題，在完成9月高雄個唱之後，便與太太飛到美國接受戒酒療程。
隨住鄭中基的電影上映，他亦再度活躍在眾人面前，他重返「機動電視台RTV」，而「機動電視台RTV」的社交平台日前就發布了一條預告片，表示「那個男人回來了」。及至晚上9時，「機動電視台RTV」就發布了一條長達13分鐘的影片，題為「回來了！要處理嘅公事多到癲？幫員工模擬面試？」影片除了紀錄公司同事的日常外，亦有鄭中基回公司處理事務的情況。
消瘦不少的鄭中基戴住口罩步入公司，神情略帶憔悴，而公司一眾同事就熱烈歡迎他回來。有同事遞上一大疊單據申請報銷。鄭中基對住鏡頭說︰「其實我返嚟一段時間，戒酒療程都完成咗。不過醫生就叫我唔使咁急返嚟做嘢，所以我就處理channel嘅嘢先，都要湊返你哋啦！仲有咁多印度嘅單！」一眾同事透露因為涉及印度的題材，所以有很多印度收據。其後他又化身做美國面試官，為申請去美國出席友人畢業禮的同事預演一次流程。此外，亦見到鄭中基跟同事一齊玩遊戲。
不少網民見到鄭中基重返「機動電視台RTV」大感高興，更高呼「大佬回來了！」由於他是平台的流量密碼，網民紛紛留言希望可以見到鄭中基拍多些節目讓大家看。