鄭中基重返「機動電視台」 簡單交代近況明顯消瘦憔悴

鄭中基去年突然辭退合作無間的經理人何慶湘，指對方「工作及道德操守有問題」，加上鄭中基太太余思敏的IG帖文，引來網民熱烈討論。其後鄭中基自爆患抑鬱症及有酗酒的問題，在完成9月高雄個唱之後，便與太太飛到美國接受戒酒療程。

隨住鄭中基的電影上映，他亦再度活躍在眾人面前，他重返「機動電視台RTV」，而「機動電視台RTV」的社交平台日前就發布了一條預告片，表示「那個男人回來了」。及至晚上9時，「機動電視台RTV」就發布了一條長達13分鐘的影片，題為「回來了！要處理嘅公事多到癲？幫員工模擬面試？」影片除了紀錄公司同事的日常外，亦有鄭中基回公司處理事務的情況。