鄭中基高雄完騷將啟程到美國 盧廣仲︰祝平安順心

鄭中基日前在高雄舉行個唱，早前他曾表示完成這次演出之後，便會與太太啟程到美國接受戒酒治療。昨日是他暫別樂壇最後一個騷，他在演唱會上除了多謝大家購票入場之外，還感性說到︰「其實人生一定會有高峰一定會有低潮，事情或許不是我們能控制的，我們能做的就是調整自己積極面對，我已經盡力了。」

今次高雄騷的歌單除了跟台北的歌單有些不同外，亦換上全新造型。此外，他亦請來盧廣仲擔任嘉賓，他透露二人於2015年認識︰「當時來台灣拍電影，廣仲來探班，導演介紹我們認識，但是現在順便也借著這個機會向你道歉，當時我應該沒有很熱情，因為那時候太餓了，劇組買了涼麵，我就忍不住…… 」二人在台上一唱一和，令在場觀眾捧腹大笑。盧廣仲其後亦在社交平台分享二人同台的照片，留言說︰「三生有幸可以跟鄭中基大哥合唱左右為難，感謝Ronald哥的邀請。」

最後鄭中基在台上感性分享說︰「這個巡迴已經跑了400多天，對很多歌手來說是小case，但對我來講已經是破紀錄了！因為除了做音樂、還要拍戲、YouTube及管理公司和公司的新人。其實人生一定會有高峰一定會有低潮，事情或許不是我們能控制的，我們能做的就是調整自己積極面對，我已經盡力了，因為大家的支持我今天也做到了！希望將來在大家的開心小碎片裏面有今晚的片段，我一定不會忘記你們的熱情。」