鄭中基黃宗澤馮德倫做港星代表？　內地瘋傳參演名單｜披荊斬棘3

內地綜藝真人騷《乘風2023》（原名《乘風破浪的姐姐》）就快開播，而形式類似、由兩岸男星參與嘅《披荊斬棘3》（原名《披荊斬棘的哥哥》）近日亦喺網路傳出陣容名單。

黃宗澤亦盛傳是熱門人選。

馮德倫亦盛傳是熱門人選。

之前香港男星如陳小春、張智霖、周柏豪、吳卓羲等參演之後，成功打開內地市場。而今次傳聞話獲邀港星有黃宗澤、鄭中基、馮德倫等。而台灣藝人據報有早前車禍受傷嘅林志穎、憑《如果可以》走紅嘅韋禮安、疫情期間教健身操而爆紅嘅劉畊宏等。

台灣藝人林志穎也在傳聞名單之中。

至於內地藝人當中，香港觀眾較為熟悉就有胡彥斌、大張偉、檀健次、王櫟鑫等。另外，其他地方嘅藝人據報仲有喺Super Junior M出道嘅劉憲華（Henry）、EXO成員朴燦烈、大馬歌手張棟樑等。同上季一樣，參與過第2季嘅仁科、林峯、吳卓羲、吳克群及范世琦都會以「返場藝人」回歸。

有網民認為請到Henry同朴燦烈2位韓星嘅機會唔大，但有人以《乘風2023》請到少女時代前成員Jessica(鄭秀妍）同f(x）嘅Amber（劉逸雲）為例子，證明節目組足以請得起大牌韓星。