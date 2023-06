相隔4年,鄭中基(Ronald)宣布再度舉行世界巡迴演唱會,將於7月29及 30日在澳門倫敦人舉行兩場《Fragments of Wonder 鄭中基世界巡迴演唱會2023》。Ronald更會首次擔任演唱會監製,「所有事情可以自己話事,雖然太多野想做隨時有機會蝕錢,但可以真正將自己心目中最想帶俾觀眾的事呈現眼前!今次主題「Fragments of Wonder」,目的想帶領大家進入一個充滿驚喜和歡樂的音樂世界,會有經典歌亦有新作品。」

演唱會主題靈感源自於疫情爆發,Ronald 深刻體會到,無論環境多麼惡劣、困苦,人們都能找到快樂的碎片,香港人具有很強的適應能力,於是決定以《Fragments Of Wonder》作主題。而Ronald於疫情期間,創立了個人的Youtube頻道「機動電視台RTV」,以幽默和歡樂去感染人,與人們共度艱難時期。今年,他同步啟動「機動兵工廠」計劃,6位學員亦已完成訓練,第一集將於下周一(12日)首播,大家拭目以待。