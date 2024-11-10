鄭丹瑞喊住謝票 盧慧敏被狗狗索吻

鄭丹瑞(旦哥)與盧慧敏(Amy)主演的寰亞電影《得寵先生》，昨日與香港愛護動物協會(SPCA)於將軍澳康城的戲院，舉行兩場「狗狗友善慈善放映會」，SPCA會長傅明憲帶埋三隻愛犬撐場。 令人感動的 107 分鐘 兩位導演兼編劇李志偉和何英毅、旦哥、Amy、SPCA代表Jenmon、狗演員Little的主人 Suki 等，親身到戲院謝票和分享，還感動到熱淚盈眶。旦哥一度哽咽：「香港拍電影已經好難，仲要揀個咁難嘅題材。但正正就係難，香港電影越難越唔忿氣，先至會有大大小小嘅電影產生。」工作人員遞上紙巾，他說：「好少何謝票謝到咁鬼樣！」觀眾笑聲。他說：「最感動係『人寵共融』，我嘅電影可以做到，大家帶住心愛嘅毛孩，好enjoy 咁睇咗107分鐘，多謝大家！」

唐狗演員Little早前因病去逝，主人Suki 昨日表示好開心在電影裏再見到Little，她感謝拍攝期間，團隊對Little的照顧和愛護。Amy接受訪問時說：「我一入戲院，見到人狗同場嘅畫面已經眼濕濕，因為拍呢部電影最大嘅訊息係平等對待生命，所以見到大家一齊坐、一齊睇戲，真係將毛孩變成家人，我好感動！」

有溫度的畫面 旦哥說：「我做過無數次其他電影嘅謝票，每次我都好興奮，希望令現場氣氛高漲。但今次，係第一次，工作人員要遞紙巾俾我抹眼淚。」本身對狗毛敏感的旦哥說：「我所有嘅敏感，都唔及我嘅滿足感！」還說：「我契仔帶咗狗狗入場睇，佢話狗仔好似識睇字幕，好認真咁睇戲，個畫面好美麗。」Amy補充：「我哋同觀眾都眼濕濕，證明呢個畫面真係好有溫度。」旦哥點頭贊成，說：「證明我哋做啱咗！」

散場後戲院內更熱鬧，不少主人都帶埋狗狗跟Amy合照留念，超愛動物的她來者不拒，甚至抱起小狗和蹲在地上跟大狗合照，狗狗對她亦非常熱情，狂舔她下巴和臉龐索吻，Amy好享受，興奮高呼：「我第一次畀咁多狗錫錫，今日真係好幸福呀！」