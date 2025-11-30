鄭丹瑞執幾攤演《小男人周記》 自揭入行50年人生最大遺憾

入行50年，縱橫歌影視播、幕前幕後公認瓣瓣掂的鄭丹瑞（阿旦）今年踏入人生70之齡，快將成為外公的阿旦永不言休，更揚言活到老學到老。他今年公開拜27歲音樂鬼才陳恩碩為師，並於10月正式於港島西區新劇場推出二人合力監製的全港第二齣長壽音樂劇《小男人周記》。阿旦接受雷霆881商業一台《星光背後》專訪，憶述《小男人周記》由80年代經典廣播劇變身千萬票房電影的傳奇經過。節目中，曾三入三出商台的阿旦，自揭入行50年人生最大遺憾，他說：「人生最大遺憾係《6 PAIR半》呢張碟無我！」

主角首選係許冠傑 阿旦1978年由商台轉戰麗的電視，83年再獲邀加盟港台後，憑《小男人周記》廣播劇創出於港台的首個事業高峰，故事除了衍生一系列暢銷小說外，更於89年起被拍成三齣電影及兩齣電視劇。當年首齣《小男人》電影票房賣過千六萬，阿旦於節目披露最初本來是邵氏斟拍，演主角梁寬，亦另有其人，「最初係邵氏先，導演黃泰來話想拍《小男人周記》，到我搞好劇本畀邵氏，就諗搵人演梁寬。第一個係搵許冠傑，佢話好鍾意故仔，但就話：『我八嚿腹肌，一啲都唔小男人！』之後我搵阿倫，阿倫話好想演，但話要忙巡唱，要兩年後；我再搵最神似嘅阿Lam，阿Lam聽完故仔話：『你信我啦阿旦！係你自己做至得！』咁你即係推我啫，我無票房保證，方逸華點會肯？我都試過搵學友，學友又係忙到癲，咁成件事就停咗。」阿旦指《小男人》能拍成電影，一定要感謝當年執掌嘉禾的蔡瀾，「擺低咗件事成年，就係蔡瀾先生有一日同我食飯，話睇咗我本書，話一定要拍戲，仲話：『你做！我話得就得！』」

雲集當紅女演員 當年首齣《小男人》雲集一眾如鄭裕玲、鍾楚紅、胡慧中、李美鳳等當紅女神參演，阿旦說：「老婆阿Ann，我哋從來諗住Do Do嚟寫，蔡生叫我搵佢，但《小男人》擺明係襯你鄭丹瑞，最初都估佢唔肯，我就嘗試喺TVB一齊做司儀嘅時候問佢，佢就話：『有錢咪得囉！哈！』鍾楚紅當時咁紅，都係好多合作過朋友一齊遊說，畀埋劇本佢睇，先至成就咁多女神襯托我呢個無名小子。」 70 歲榮升外公 今年阿旦70歲快將成為外公，回望入行50年創出事業多個高峰，原來亦有不少挫敗及遺憾。節目中，他坦言人生最大遺憾是來自三入三出的商業電台，他亦把經過記錄於剛推出的新書《我失敗希望你成功》中，他說：「我人生第一份工就係商台，我本來係第一代元祖『6 PAIR半』，當時就嚟浸會畢業，做緊中午節目《阿旦日記》，我做得好差，但我以為自己做得好好，到畢業麗的搵我過去同林奕華一齊做年青人節目，我就同俞琤(YT)傾想兩邊都做，點知YT話：『你連自己節目都未做好，我唔同意。』當年我年少氣盛，咪拍枱唔做商台囉，做電視喎，覺得自己叻咗喎。」