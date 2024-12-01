鄭丹瑞拍《得寵先生》中暑暈倒險爆頭

鄭丹瑞(旦哥)、盧慧敏(Amy)與廖子妤(Fish)合演新片《得寵先生》上映，一眾演員近日四出謝票，旦哥被爆拍攝期間中暑暈倒，Amy與導演以為他即興加戲，但原來「真中暑」，事後旦哥笑指他們見死不救！旦哥說：「我中暑嗰日，我睇到人性嘅冷暖，尤其係呢個Amy Lo，得我哋兩個人做戲咋嘛，我中暑暈低『嘭』聲瞓咗喺地，佢只係望住我。」Fish好奇問：「係咪以為你做緊戲？」旦哥說：「所有人都以為我仲做緊戲，因為之後導演同我講，佢當時心諗『做得幾好喎……點解仲唔起身？』」Amy說：「係呀，事後我哋全部嚇到黐線。」

Amy 諗起星爺唔救旦哥

旦哥憶述中暑暈倒當日拍攝一場他與Amy打掃的戲份，「當時中午一點幾，又唔放飯，電影就係咁，導演又唔肯放飯，30幾度好曬。嗰場戲我洗緊狗屎，突然眼前一黑，我就『嘭』一聲瞓低。後來有工作員話我知，當時我同一個石級只差少少，如果一撞落去就係咁先」。

Fish問：「當時timing好好，精妙到以為係戲。」旦哥笑言怪責當時同場的Amy：「你係目擊證人，你選擇不顧而去。」Amy解釋：「我當時真係以為佢扮暈。佢成日即興。佢跌倒之後，我心諗：『死啦，導演未嗌cut喎，我繼續演自己嗰部份。』因為我諗起周星馳嗰句『導演未嗌cut都要繼續演』」。