鄭丹瑞70大壽高朋滿座 獲俞琤形容為「戇直青年」

旦哥鄭丹瑞宴早前邀請一班至愛親朋出席其70大壽生日飯局。當日高朋滿座，到場的有俞琤（YT）、陳淑芬、小美、陳慧儀、林超賢及太太、張堅庭及太太楊諾思、文雋及兒子、西瓜、楊天命、連炎輝、夏竹欣及陳恩碩等等，以及旦哥超過30年友情的一班麗的好友及至愛太太盧維思（沙律）與兩個囡囡鄭瑤、鄭珉及家人們一同共聚一個開心又溫暖的晚上。

席間，旦哥更邀得YT到台上作出答謝，更獲對方送上贈言，YT笑言：「我好高興喺我人生嘅路途上面，遇到呢一位咁戇直嘅青年，咁多年佢不忘初心，咁多年佢都係我認識嗰個充滿熱情嘅小伙子，係好難得㗎，如果冇沙律（鄭丹瑞太太）堅如磐石咁喺佢後面支撐住佢，佢點會能夠活到70歲都仲咁倜儻？」而眼泛淚光的旦哥感性回應：「我而家回想返每樣嘅嘢，就係袋錢落我袋，呢一位（俞琤）係我人生最重要嘅人生導師，所以當YT一口應承咗幫我寫新書入面嘅序，我發覺佢係最重要嘅一個。」二人感性分享讓壽宴添上一份感動。

而多年來曾經合作電視、電影及不同領域的圈內圈外好友、前輩和後輩，事前精心錄製溫暖祝福訊息，為旦哥送上驚喜，當中包括郭富城Aaron、小美、鄭裕玲、陳淑芬、張堅庭、許冠傑、譚詠麟、梁朝偉、張家輝、葉蒨文、林子祥、古巨基、鄭伊健、林珊珊、蕭潮順、陳志雲、陳德森、李純恩、楊天命、盧敏儀、何嘉麗、蔡一智、林海峰、葛民輝、蔡一傑、蘇志威、Danny Summer、楊茜堯、陳茵媺、湯怡、王祖藍、李亞男、周秀娜、談善言、廖子妤、邱士縉（STANLEY @ MIRROR）、柏安妮、許恩怡、張彥博、及西瓜等等，令旦哥極為感動