鄭伊健下星期日本個唱臨時取消 fans已訂酒店機票嘆失望

鄭伊健近年穿梭香港、日本兩邊走，愛妻蒙嘉慧更轉行在福岡拓展地產生意。鄭伊健原定今年12月5日假橫濱太平洋會館國立大廳舉行「EKIN CHENG CONCERT IN YOKOHAMA 2025」，今日卻突然傳來演唱會已決定取消，寰亞旗下Lam & Lamb Entertainment Ltd.表示：「感謝各位一直以來對Ekin Cheng的支持與應援。原定於2025年12月5日（五）19:00在「Yebisu Garden Place, The Garden Hall」舉辦的Ekin Cheng Live In Tokyo 2025，因不可抗力因素，宣布取消。對於期待此次演出的觀眾造成的不便，我們深表歉意，並衷心感謝大家的理解與支持。」退票詳情之後再作公布。

林峯明年開日本騷

消息在社交平台公開後，大批網民及粉絲議論紛紛，對於距離開騷只得10天突然取消演出，已訂酒店及買了機票的fans大感徬徨兼表示失望。

最近中日關係緊張，不少原本到中國內地開騷的日本藝人均以「不可抗力因素」取消行程，就連多部已定檔內地開畫的日本片亦被迫暫緩上映。除了鄭伊健，未來兩個月將有多位香港藝人會到日本演出，包括憑《九龍城寨之圍城》角色「龍捲風」紅到日本的古天樂，早前已落實聯同、「十二少」胡子彤及「四仔」張文傑參與12月5日起一連三天在千葉幕張舉行的動漫界盛事《Tokyo Comic Con 2025》，三人均首度參與盛會，會與日本粉絲舉行攝影會；至於林峯，明年1月31日及2月1日將於東京Garden Theater舉行兩場巡迴演唱會的日本站演出。