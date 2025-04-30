鄭伊健不再拍內地綜藝 林珊珊爆兩大原因。（資料圖片/鄭伊健FB）

鄭伊健同經理人林珊珊合作超過30年，可以話係伊健事業背後推手。珊珊早前接受電影人文雋youtube節目訪問，原來珊珊同Man哥相識40年，亦解釋鄭伊健不再拍攝內地綜藝的兩大原因！ 搵得林珊珊訪問，點都提到鄭伊健。珊珊提到90年在唱片公司國際音樂部門工作，得知本地音樂部旗下的鄭伊健唱片銷量唔錯，即使當時伊健嘅歌唔算爆紅，令珊珊相當感興趣。後來林珊珊在公司見到鄭伊健，形容當時的伊健是「好少可咁純品嘅男仔」，而且會在公司走來走去，珊珊覺得伊健同當時其他男歌手好唔同，認為「有得做」，於是向上司提出為鄭伊健主理新唱片。二人由此多了傾談音樂等話題，後來伊健約滿TVB，就搵珊珊做經理人。

唔少藝人都北上搵食，鄭伊健在《古惑仔》電影拍檔謝天華、林曉峰、陳小春等都成為「大灣仔」，但身為「大佬」鄭伊健反而鮮有北上。文雋講到這個話題時指鄭伊健「呢十年八年，佢話唔去大灣區就唔去大灣區，同顏色無關，唔係任何咩理由，就只係佢唔鍾意」。

自覺綜藝是弱項 林珊珊之後補充「第一，我們在內地發展係早過好多好多藝人之前。第二，大灣區個case，因為好多時候，佢地邀請9成9係做綜藝。綜藝係（伊健）最弱一環……因為拍過之後，佢覺得自己唔鍾意做嗰樣嘢。譬如根本唔可以接受到有個camera跟實，或者有個camera瞓緊覺都要拍。佢根本唔喜歡做綜對，唔喜歡又點解要做？」