鄭伊健再踏紅館挑戰三面台 否認老婆蒙嘉慧患「疫情肥」

鄭伊健早前赴台拍攝懸疑推理劇《百萬人的推理》，其主演的英皇電影《深宵閃避球》亦安排10月初在港上映，近日伊健宣布重返樂壇，相隔3年再踏紅館舞台舉行演唱會。

伊健的紅館個場已定11月21日開鑼，公布會開六場，他見記者分享演唱會的籌備經過。他表示製作演唱會早有計劃，但疫情不停變化，到最後由大家投票決定才落實開騷，「今次改為開三面台，是第一次在紅館開三面台，都考慮過，四面台已做過多次，今次有個想法，希望在視覺上給大家好像睇一套Live的電影，有歌有表演，會幾得意。」由於早前MIRROR演唱會發生罕見事故，他坦言今次也是個轉捩點，各方面大家都要做得好小心，是一個挑戰，更希望可以從中由「逆變正」，而今次視覺上也會集中在美學上來襯托歌曲。問到今次個唱的電影感內容，伊健自言會抽象些少，但又不會令觀眾睇完喊住離場，想帶給大家仍有希望的正面訊息，先構想出一個大主題，然後將其分拆幾個部份，圍繞這幾年來的世界，並憑歌寄意。原來伊健曾向團隊反對今次演唱會，他自言上次開騷最初都有反對，但考慮到想帶一些娛樂、開心及正能量給大家，所以今次也有這個想法。