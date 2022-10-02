鄭伊健再踏紅館挑戰三面台 否認老婆蒙嘉慧患「疫情肥」

鄭伊健早前赴台拍攝懸疑推理劇《百萬人的推理》，其主演的英皇電影《深宵閃避球》亦安排10月初在港上映，近日伊健宣布重返樂壇，相隔3年再踏紅館舞台舉行演唱會。
伊健的紅館個場已定11月21日開鑼，公布會開六場，他見記者分享演唱會的籌備經過。他表示製作演唱會早有計劃，但疫情不停變化，到最後由大家投票決定才落實開騷，「今次改為開三面台，是第一次在紅館開三面台，都考慮過，四面台已做過多次，今次有個想法，希望在視覺上給大家好像睇一套Live的電影，有歌有表演，會幾得意。」由於早前MIRROR演唱會發生罕見事故，他坦言今次也是個轉捩點，各方面大家都要做得好小心，是一個挑戰，更希望可以從中由「逆變正」，而今次視覺上也會集中在美學上來襯托歌曲。問到今次個唱的電影感內容，伊健自言會抽象些少，但又不會令觀眾睇完喊住離場，想帶給大家仍有希望的正面訊息，先構想出一個大主題，然後將其分拆幾個部份，圍繞這幾年來的世界，並憑歌寄意。原來伊健曾向團隊反對今次演唱會，他自言上次開騷最初都有反對，但考慮到想帶一些娛樂、開心及正能量給大家，所以今次也有這個想法。
未知蒙嘉慧會否返港睇騷
伊健笑指每次開騷，記者最關心都是他會否騷肌，他對此未有正面回應，只表示今次會有新歌，不過並非為演唱會而創作，是新片《深宵閃避球》的主題曲，呼籲粉絲密切留意，更透露已拍MV。談到愛妻蒙嘉慧（Yoyo），伊健就話未定太太會否從日本返港睇騷，因為現時機位緊張，加上各方面因素，但都希望她到時會出現。
伊健近年穿梭各地，他對於香港出現移民潮就有自己一套見解：「幾年來好多人都話要移居其他地方，其實可以想得輕鬆點，一生人流流長，不妨一試過悠長假期，望一下個世界是否適合自己，你有權去選擇！」被讚外型Keep得好，伊健笑言只是「假像」，更指疫情令大家也患上「疫情肥」，看著不少朋友也紛紛走樣，他謂：「其實身體狀態很重要，好多人不需要工作、無法出門口、戴口罩、無做運動，很多事情會令大家離棄了健康，大家是時候開始保養，疫情應該差不多結束。」有記者問伊健是否嫌太太肥？他立即否認：「冇……冇……她只是變得強壯，有分別的，肥就是肥，強壯也是好事，但強壯後不繼續操就會變肥。」活動上，伊健更獲公司預祝後日（4日）的55歲生日，令他大呼驚喜。