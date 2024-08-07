鄭伊健出道37年首踏高雄巨蛋開個唱 舒淇撒嬌：為何不請我做嘉賓

鄭伊健出道37年，首度登陸高雄巨蛋舉行個人演唱會，他今日(7號)於台北舉行記者會，宣布將於11月23日舉辦「HERE ＆ NOW 鄭伊健演唱會2024高雄站」，吸引過百傳媒採訪，「星級應援團」舒淇和任賢齊拍片恭賀，「頭號麵粉」舒淇更是興奮到手舞足蹈大開金口。除了有第一代歌迷會拉隊支持，還有早前拍戲認識婁峻碩現身打氣。事後，婁峻碩在IG曬合照，以「小迷弟」自居，稱伊健做「大佬」。

任賢齊點唱台語歌 昨日伊健由經理人林珊珊率領的團隊抵達台北，開展一連四日的宣傳攻勢，伊健好友舒淇大開金口拍著手唱《歡迎歌》，還捧起畫面播放伊健《全城效應》MV的手提電腦，手舞足蹈揚言要點唱，還撒嬌問伊健：「為甚麼這次不需要我做你的嘉賓？」伊健笑說：「香港有請她，但不能夠經常找她來擔任嘉賓，她很忙，請她是很貴的！」小齊推介高雄小吃和欣賞愛河的夜景，並在片中點唱台語歌，伊健即場跟主持人Lulu學唱句台語歌《浪子回頭》，有板有眼。

元老級鐵粉現身支持 伊健在記者會上看到一班元老級鐵粉穿著第一代歌迷會「鄭伊健真心同盟」的會服列隊歡迎，非常感動，「我第一次到這裡做大型個唱，心情上有點緊張，也有點擔心，因為過往演唱會去了很多不同地方，但一直沒有機會來台開唱，這期間也陸續收到許多粉絲留言，如今終於完成心願，我跟團隊會盡力做出一場精采的演出呈現給大家，也希望每一位觀眾都可以帶著開心的回憶離場，這也是我每次開唱的目標及希望！」