鄭伊健大爆蒙嘉慧愛刺激 籲香港人學習微笑化解憤怒

鄭伊健與蒙嘉慧（Yoyo）結婚多年，二人一直恩愛，早年Yoyo 更獲老公支持，在日本福岡投資過百萬開設房地產公司，兩公婆現已移居當地生活，但鄭伊健亦不時會返港吸金。日前，鄭伊健現身由鄭丹瑞主持的《健康.旦》節目為電影《久別重逢》宣傳，當中他更大談與蒙嘉慧的甜蜜點滴。

鄭丹瑞問到單身和身邊有個伴感覺是如何？鄭伊健坦言感覺很不同：「如果有一個好吻合嘅人係身邊陪伴當然非常開心，唔一定係每件事打點，可能有共通話題同嗜好，或者接近或相反嘅嗜好，但都會配合你嘅。」鄭伊健更透露蒙嘉慧比他更「坐唔定」，會不斷為他帶來刺激：「我都去過瓦努阿圖，但冇諗過會去咁遠睇極光」他更強調同行非常緊要：「你知道男人永遠覺得要預約好麻煩，佢（Yoyo）全部都處理好，我哋走吧！咁就去啦！」鄭伊健續大讚蒙嘉慧有多重身份：「所有事佢都安排得好好 ，包括我屋企人，而且我哋真係有好多共同話題 。人哋成日拍到我哋有好多嘢講，我話其實俾佢一直嘮叨，講笑，佢想做啲咩我會願意陪佢去嘗試。」