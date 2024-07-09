鄭伊健巡唱倫敦站撞歐國盃感激歌迷入場 談15年前低潮期眼濕濕(有片)

鄭伊健於倫敦舉行「HERE & NOW EKIN IN CONCERT 2024 LONDON」巡迴演唱會。

鄭伊健於英國舉行演唱會「HERE & NOW EKIN IN CONCERT 2024 LONDON」，於當地時間7月6日晚上假倫敦Eventim Apollo舉行，開騷當日適逢歐洲國家盃賽事，伊健說：「我第一次英國開騷，好難得，多謝你哋選擇唔睇波，嚟睇我演唱會！」歌迷反應熱烈，兩度encore的伊健，三度眼濕濕，當唱到2009年低潮期黃偉文(Wyman)筆下的《新歌》，更要強忍流水。 今次巡唱倫敦站仿如「大型K房現場」，因為無論伊健唱《友情歲月》、《一生愛你一個》、《感激我遇見》等冧歌，還是《極速》和《自動勝利Let’s Fight》等快歌，全場觀眾都自動自覺大合唱。就連小師妹黃淑蔓(Feanna)唱伊健出道檸檬茶廣告歌時，歌迷都跟住唱，伊健見狀即興重演廣告情節和經典對白，尖叫聲不絕。

談2009年紅館騷 好擔心 伊健選唱多首由黃偉文(Wyman) 填詞的經典作品，包括《Beautiful Day》、《吻感》、《心照》、《發現》等， 當唱到《我的歌》強忍淚水繼續唱。看到座上客的Wyman，伊健說：「我做咗歌手好耐，你哋知唔知我有段時間無唱歌？跟住就開咗一次演唱會……其實當時我好擔心，因為好耐無做過，點算呢？周邊啲人同我講『唔使驚架』、『畀心機啦』。陳光榮話寫隻歌俾我，寫咩歌好呢？我好好彩遇到黃偉文Wyman，佢今晚都有嚟！」全場起哄。伊健續說：「其實佢寫咗好多畀我，頭先我都唱咗好多首都係佢填詞。但呢首歌好特別，叫做《新歌》，我唔知大家有無聽過，因為嗰陣時我低低地潮，有新作品都未必咁多人知道。」 15年後領悟歌詞談人生 伊健談到這首於2009年發表的作品，「講返呢隻歌，點解叫《新歌》？當年我睇歌詞問點解，點樣『新嘅我』？嗰陣時理解能力有限。但今日攞返首歌出嚟，我同陳光榮講：『嘩，原來呢首歌唔係講我喎，係講一個人生。』我唔識講，不如唱啦！」伊健被歌詞感動眼濕濕。唱完他深呼吸，整頓情緒後唱出演唱會最後一首歌《Together》，他說：「做人要開心啲！」舞蹈員帶埋幾袋crew tee「手信」出場，與伊健一齊拋向觀眾席，全場High爆。

感激歌迷沒離開 完場後歌迷狂叫Encore，伊健再度出場唱《動地驚天愛戀過》，當看到歌迷全部站起來，揮動手機燈如星海，他再次眼濕濕並一度哽咽，在觀眾歡呼聲和掌聲打氣下唱畢歌曲。由於觀眾仍不肯離開，他再度出場，「所有歌真係唱晒，導演叫我出嚟唱多首歌。點都好，多謝你哋，無離開，Thank You！我演唱會有個特點，就係希望大家開心，所以點都要加多隻歌。希望大家開心咁離開呢個地方，記得我哋今日聚過，希望後會有期。」最後，伊健以《你的我》為巡唱倫敦站劃上完美句號。下一站馬來西亞雲頂。