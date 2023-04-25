鄭伊健巡唱首站澳門感觸眼濕濕 雲浩影孖黃淑蔓即興清唱獲讚勇敢

鄭伊健「HERE & NOW EKIN IN CONCERT 2023」世界巡迴演唱會，首場周末(22日)已在澳門金光綜藝館開鑼，門票火速售罄，演唱會氣氛超High，「伊健嫂」蒙嘉慧、周子駒、Nowhere Boys主音Van與太太台下捧場，跟住又唱又跳，非常投入。

玩掟波仔中頭獎 去年伊健在香港開騷時疫情仍嚴峻，今次澳門站，觀眾可以不戴口罩，來自世界各地歌迷都高舉寫了自己地方名的燈牌，閃爆全場，又經常全場大合照，十分熱鬧。有歌迷一開場就喊，伊健在台上亦一度眼濕濕，完騷後他說：「今晚太多回憶，唔可以一下子講晒，作為一個歌手藝人，佢哋嘅支持係我哋嘅能量。我有見到佢哋嘅反應，會返去回味。好多嘢唔係必然，我哋都要珍惜！」演唱會準時8時開騷，舞台設計與歌曲流程都接近香港紅館演唱會，歌迷一早到場打卡。伊健以《一個為你甘去蹈火海的人》、《我願你知道》、《直至消失天與地》和《不要哭了》等金曲，與舞者上演一場戲劇，隨着大螢幕的震撼畫面，帶觀眾進入伊健的世界。第二幕，當《友情歲月》前奏響起，全場歌迷尖叫並起身，部份更湧到前排觀眾席。期間伊健一邊唱歌一邊與舞者玩掟波仔時「中頭獎」，幸好他反應快，只是擦過額頭，閃過後忍不住傻笑。疫情過後再開騷，伊健看到台下歌迷的熱情，他說：「我哋開呢個演唱會，就係想帶畀大家希望。當時我哋希望唔使戴口罩，依家真係唔使戴啦！」贏得全場掌聲。

全場觀眾大合唱 之後音樂總監陳光榮率領樂手台上與伊健Jam歌，伊健就帶埋小師妹黃淑蔓（Feanna）、雲浩影（Cloud）和Rapper 朱雋言登場。伊健說：「香港開騷我哋就叫做『Cup Noodle』，嚟到澳門我哋叫『即食蝦子麵』，哈哈，我知呢度好多人鍾意食，唔係賣廣告呀！」他們合唱《For U & Me》、《心照》和《一對對》。伊健請三位新人向觀眾自我介紹時， 朱雋言Rap了一段，而兩個小師妹即興清唱一段自己的歌曲，Cloud演唱《氣流》後，Feanna說：「雖然我係佢（Cloud）師姐，但我仍然係『寰亞孻女』，我唱呢首歌你哋可能會知我係邊個。」然後唱了幾句出道作品《差一點我們會飛》，觀眾報以掌聲，果然認出她。演唱會接近尾聲，伊健唱《只會因你唱》中段時，並說：「呢首歌特別送畀一位歌迷，佢做咗個手術，希望佢醒返，睇到呢條片。」全場觀眾大合唱，他一度感觸眼泛淚光，甩了兩句歌詞，深呼吸後才繼續唱。最後，他以《打開你未來》和《Stronger》為澳門站演出畫上完美句號。