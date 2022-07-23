鄭伊健復出新劇預告曝光 《百萬人推理》定明年推出第一季

鄭伊健久未有新作推出，今年春天宣布復出螢光幕，主演全新台劇《百萬人推理》，該劇由《華燈初上》原班團隊百聿數碼、天予電影聯手製作，除伊健外，還集合當地多位紅人參演，包括婁峻碩、李霈瑜、王柏傑、李李仁、陳姸霏、項婕如、蔡凡熙等，新一代鬼才導演蘇文聖（蘇三毛）執導及編劇，暫定2023年推出第一季。



《百萬人推理》已經煞科，昨日（22日）公開60秒預告，以一場網路預言殺人事件揭開懸疑緊張故事，鄭伊健在劇中的緝凶過程相當驚險，不乏飛車及持槍場面，《百萬人推理》更挑戰多場戶外大型命案現場，有一場直接移師西門紅樓取景，安排了多位臨時演員飾演警察，場面頗大陣仗。伊健談到殺青心情即說：「這是我人生第一次離開香港這麼久，三個月以來很多事情發生，非常開心，有一點不捨。」《百萬人推理》台前幕後默契十足，拍畢時全個劇組都顯得難捨難離，李霈瑜笑稱：「我們在滂沱大雨下喊了殺青，頗有悲壯感。」婁峻碩則表示：「每天工作的氛圍都是很開心、很快樂的，每次要去拍戲都很期待！」劇集還驚喜請來當地多位超人氣百萬訂閱YouTuber客串。