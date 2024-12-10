鄭伊健拍戲現場跳舞緩和氣氛 恭喜羅淑佩升職 Ian：大家要相信佢嘅專業(有片)

鄭伊健、陳卓賢(Ian)、許恩怡、蔡思韵等，今日於沙田出席電影《久別重逢》的首映禮。他們稱，導演梁禮彥首次執導，所以對他來說十分珍貴，兩人又指會為電影合唱一曲，Ian說：「我同伊健會合唱一曲，我哋錄音時有分別聽過對方唱嘅版本，因此要攞過平衡，final嘅版本我係未聽過。」伊健則稱：「最緊要係隻歌做出嚟，樂迷一聽隻歌，就諗返起電影嘅畫面，又或者未睇呢套戲就聽下集歌，齣戲十分特別，適合不同階層收看。」伊健又叮囑Ian呼籲fans聽隻新歌及睇《久別重逢》這齣戲。。

聽到票房理想如何答謝影迷，伊健說交給Ian處理。現場有不少年輕fans大叫「伊健哥哥」，問他吸納了一班新fans有何感覺，他說：「今次同Ian合作十分開心，最重要是齣戲多些人觀看。」對於與新女演員許恩怡合作，伊健講笑稱：「對住佢其實好攰，不過我哋有口德，唔信你問下Ian。」在旁的Ian附和道「佢係好活潑，係片場好有positive嘅能量，感染晒成個片場，令到個氣氛好好。」

對於許恩怡爆伊健在片場跳潮舞，伊健則說：「我哋好認真㗎，唔會係片場亂玩。只係導演又要求高，所以係片場挑戰下網上流行嘅舞步，緩和一下現場氣氛。」Ian則指，受伊健在現場的影響，明白享受拍攝過程的最要。至於有否信心憑今次演出奪「金像獎」新人獎，Ian說：「嘩！講到咁遠。自己當然無咁諗，只係純粹盡自己嘅努力去做好件事，後續票房有好成績，當然係值得開心，或者有獎項就當bonus。」Ian稱，最希望大家睇完可以了解電影本身背後想帶出的信息。

對於羅淑佩升職「文化體育及旅遊局長」，Ian則說：「首先喺到恭喜佢先，相信佢係一位好專業嘅人士，佢工作嘅時候專業去工作，同埋希望大家唔好經常將佢私底下嘅興趣，同佢工作上嘅專業擺埋一齊傾。」